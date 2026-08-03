En lo que va del año, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) recibió alrededor de 40 denuncias por trabajos inconclusos ejecutados por Sedapar, principalmente por la reposición deficiente de pistas y veredas tras intervenciones en las redes de agua y desagüe. Según la entidad, todos los casos fueron atendidos dentro del plazo de 48 horas desde que fueron reportados formalmente.

El jefe de la Sunass en Arequipa, Saúl Alire, precisó que las quejas provienen principalmente de los distritos de José Luis Bustamante y Rivero, Paucarpata, Cerro Colorado y Cayma. Explicó que, aunque muchos vecinos reclaman semanas después de ejecutadas las obras, la intervención de la entidad solo puede iniciarse una vez que la denuncia es presentada.

Alire recordó que Sedapar está obligada a reponer las pistas y veredas intervenidas en las mismas condiciones en las que fueron encontradas. “Si la empresa no cumple con reponer el pavimento o dejar todo como estaba, los usuarios pueden solicitar la intervención de la Sunass”, afirmó el funcionario. Esta obligación alcanza tanto a las reparaciones por roturas como a las nuevas conexiones de agua y desagüe.

CORTES DEL SERVICIO DE AGUA

Respecto a las recientes roturas de tuberías que afectaron el suministro de agua en sectores de Miraflores, Alire indicó que la Sunass realizó un monitoreo permanente desde el 21 de julio, supervisando los tiempos de reparación, el restablecimiento del servicio y el abastecimiento alternativo cuando fue necesario. Añadió que las averías no ocurrieron en el mismo punto, sino en distintos tramos de una red antigua.

El funcionario señaló que Sedapar atribuyó estas fallas al deterioro de las tuberías y a la presión del sistema, por lo que anunció un plan progresivo de renovación de redes para el próximo quinquenio. La propuesta será evaluada por la Sunass antes de su aprobación.