El incendio forestal registrado el pasado 31 de julio en el sector del cerro Poques, dentro del Santuario Histórico de Machu Picchu, fue liquidado tras las acciones desplegadas por equipos especializados. El Ministerio del Ambiente, mediante el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), informó que actualmente se realizan labores de monitoreo para confirmar la extinción total del fuego.

Desde la madrugada del 1 de agosto, el Sernanp movilizó dos cuadrillas de combatientes de incendios forestales para atender la emergencia en la zona afectada. El personal estuvo integrado por trabajadores de los puestos de vigilancia y control de Chachabamba, Wiñaywayna, Machu Picchu Pueblo y Qoriwayrachina del santuario.

A estas labores también se sumó una cuadrilla de la Municipalidad Distrital de Machupicchu, que participó en las acciones para controlar el avance del incendio. Los equipos realizaron trabajos en un área de difícil acceso debido a las características del terreno.

Labores de vigilancia continúan en la zona

El Sernanp informó que una cuadrilla permanece en el lugar para desarrollar tareas de evaluación y seguimiento del área intervenida. El objetivo es verificar que no existan puntos calientes que puedan generar una reactivación del incendio.

La entidad señaló que la atención oportuna permitió controlar la emergencia y reducir los riesgos para el ecosistema del santuario. Las autoridades mantienen las acciones preventivas mientras concluyen las verificaciones técnicas en el área afectada.

El incendio ocurrido en el sector del cerro Poques se suma a otros eventos registrados recientemente en la región Cusco. Las autoridades continúan realizando acciones de prevención y respuesta frente a emergencias generadas por quemas o incendios forestales.

El Sernanp mantiene vigilancia en las áreas protegidas bajo su administración para identificar posibles riesgos y atender oportunamente cualquier emergencia que pueda afectar estos espacios naturales.