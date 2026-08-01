El movimiento sísmico ocurrió a las 05:29 horas y, hasta el momento, no se han reportado víctimas ni daños materiales. Foto: referencial
El movimiento sísmico ocurrió a las 05:29 horas y, hasta el momento, no se han reportado víctimas ni daños materiales. Foto: referencial

Un sismo de magnitud 3.5 fue reportado la madrugada de hoy en la región Cusco, de acuerdo con el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El evento ocurrió a las 05:29 horas y tuvo una profundidad de 15 kilómetros.

El IGP informó que el epicentro se localizó a 15 kilómetros al este de la ciudad de Cusco. En esa zona, el movimiento alcanzó una intensidad III, según el reporte del organismo.

Tras el sismo, las autoridades locales y regionales, así como el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), indicaron que no se han registrado daños materiales ni víctimas. Asimismo, recomendaron a la población mantener la calma y aplicar las medidas de seguridad ante este tipo de eventos.

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