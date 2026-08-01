Un sismo de magnitud 3.5 fue reportado la madrugada de hoy en la región Cusco, de acuerdo con el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP).
El evento ocurrió a las 05:29 horas y tuvo una profundidad de 15 kilómetros.
El IGP informó que el epicentro se localizó a 15 kilómetros al este de la ciudad de Cusco. En esa zona, el movimiento alcanzó una intensidad III, según el reporte del organismo.
Tras el sismo, las autoridades locales y regionales, así como el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), indicaron que no se han registrado daños materiales ni víctimas. Asimismo, recomendaron a la población mantener la calma y aplicar las medidas de seguridad ante este tipo de eventos.
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