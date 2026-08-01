Dos ciudadanos provenientes de Juliaca, de la región de Puno, perdieron la vida tras ser arrastrados por el mar en la playa Pozo de Lisas, en la provincia de Ilo, región Moquegua. Pese a los esfuerzos desplegados por personal de salvataje y equipos de emergencia, no se pudo evitar la tragedia.

El lamentable hecho ocurrió cuando seis personas, entre ellas tres menores de edad, fueron arrastrados por las olas. Gracias a la rápida intervención de los agentes de Salvataje de la Policía Nacional del Perú un adulto y los tres menores fueron rescatados y se les brindó los primeros auxilios.

Identifican a víctimas fatales

El varón identificado como Edson Alex Pacco Arapa (35) falleció por ahogamiento. El deceso fue certificado por personal del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), que también acudió a la zona para atender la emergencia.

En tanto, las labores de búsqueda continuaron, debido a que el cuerpo de José Miguel Arapa Uturunco (21) se encontraba desaparecido. Tras varias horas de búsqueda, fue hallado el cadáver en el balneario de Pozo de Lisas.

Salvataje no es permanente

Al lugar llegaron representantes del Ministerio Público, el médico legista y personal especializado para realizar el levantamiento del cuerpo y las diligencias correspondientes. Los restos del joven fueron trasladados a la morgue central de Ilo.

Por su parte, las autoridades recordaron a la población que actualmente las playas no cuentan con servicio permanente de salvavidas. Exhortaron a los bañistas y visitantes evitar ingresar al mar en zonas de riesgo y respetar las recomendaciones de la policía y personal de emergencia.