Una investigación exhaustiva y justicia exigen los familiares de los dos jóvenes profesionales de la salud, quienes fallecieron el lunes 27 de julio en un trágico accidente de tránsito ocurrido en la Panamericana Norte, vía Sullana – Talara.

Cuestionaron que las autoridades dejaron en libertad a la conductora de la camioneta de placa de rodaje CBT-354, Celicia García Lecarnaque, quien habría ocasionado el accidente de tránsito en la que perdieron la vida la psicóloga y enfermero del centro de salud mental comunitario de Vice, Lourdes Rumiche Goicochea y Leandro Varas Ipanaqué, respectivamente.

“No podemos creer que la responsable de la muerte tanto de Leandro como de Lourdes se encuentre en libertad condicional y pedimos que se haga justicia porque en las declaraciones Caroline García manifiesta que los vio en el centro de la pista y su hermana dice que dio vuelta en U, lo cual es absurdo”, precisó el primo de Leandro Varas, Johnny Santisteban.

Agregó que el impacto con la camioneta fue tan fuerte que la psicóloga murió en el acto y su primo Leandro falleció horas después en el Hospital de Sullana debido a las múltiples fracturas en la clavícula, piernas, brazos, mandíbula y cerebro. “Han ido a una velocidad exagerada y no a 50 y 60 como lo afirman en su declaración, ha sido más de 100 k/h. Ellas pretenden manipular la investigación, pido que hagan todas las averiguaciones y el peritaje salga a la luz y han pretendido cerrar el caso”, manifestó.

Exigieron que la muerte de ambos profesionales, quienes eran muy queridos por los pacientes y población de Vice, no quede impune y que la responsable del accidente de tránsito sea sancionada con todo el peso de la ley.

Santisteban recordó que ambos se dirigían a la playa de Talara y que su primo Leandro era hijo único, cuidaba de su mamá y abuela y era el sustento de su hogar.