Un grupo de vecinos del asentamiento humano Pachitea, en Piura, protestó por una serie de presuntas deficiencias en la obra de mejoramiento de pistas y veredas que ejecuta la Municipalidad de Piura.

Según los vecinos, la obra presenta un desgaste prematuro y fallas estructurales que se pretenden maquillar por la contratista. Estas fallas se estarían registrando en varias calles del sector de Pachitea.

“Lo que ya se reclamó posiblemente se encarpete. Mañana o el martes estaremos refrescando la memoria a la Contraloría para que verifiquen el maquillaje que está en todas las zonas, desde la calle La Nape hasta las intersecciones de las vías Loreto, San Martín, Lambayeque y Cajamarca con las avenidas Huancavelica y Arequipa”, dijo Nelly Ramos.

Asimismo, explicaron que se han registrado que las tapas de los desagües están rajadas, recicladas y en desnivel, siendo un peligro para los vecinos.

“No debe ser recepcionada, no estamos en contra del desarrollo. Pero a todo sector se tiene que respetar, si el expediente técnico está bien hecho todo estará bien, pero el hecho, “maquillaje” no forma parte del proceso constructivo”, insistió la vecina.

Cabe señalar que la entrega de la obra estaba programada inicialmente para el pasado 23 de mayo de 2026; sin embargo, debido a constantes retrasos y ampliaciones de plazo, la recepción se pospuso para agosto.

A esta problemática se suma el malestar por el mal diseño de las veredas, cuya altura excesiva representa un peligro inminente para la integridad física de los peatones, especialmente de los adultos mayores.

Ante este panorama, los vecinos advirtieron que adoptarán medidas de fuerza más radicales para exigir a la contratista el levantamiento inmediato de todas las observaciones antes de autorizar la recepción formal de los trabajos.