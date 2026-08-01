La presidenta Keiko Fujimori confirmó ayer que su Gobierno evalúa otorgar el salvoconducto solicitado por la expremier Betssy Chávez para que pueda viajar a México, país que le ha otorgado un asilo.

“Todavía no hemos tomado la decisión final, pero vamos a tener una conversación larga con el canciller”, dijo ayer Fujimori a la prensa tras su visita a Junín por las secuelas del sismo.

Keiko Fujimori, presidenta de la República, sobre salvoconducto a Betssy Chávez: Todavía no hemos tomado la decisión final. Vamos a tener una conversación larga con el canciller



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Enclave

Como se sabe, la exjefa del gabinete del golpista Pedro Castillo permanece en la Embajada de México en Lima desde el 3 de noviembre de 2025, cuando recibió asilo diplomático mientras afrontaba un proceso judicial por su participación en el fallido autogolpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

Ahora, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha colocado el caso como una condición para recomponer las relaciones bilaterales.

La mandataria mexicana afirmó que el respeto al derecho de asilo y el salvoconducto para Chávez son una “condición principal” para restablecer los vínculos diplomáticos y designar nuevamente un embajador en Lima.

Incluso, Sheinbaum reveló que el secretario de Relaciones Exteriores de su país conversó con Fujimori para avanzar y “normalizar” sus relaciones.

En ese escenario, el canciller Carlos Espá señaló que México y Perú no deben estar “separados” y que trabaja para una “ruta de integración” de ambas naciones.

Espá, incluso, se mostró proclive a entregar este documento y sostuvo que el Ejecutivo resolverá el caso bajo las normas internacionales.

“Nosotros vamos a actuar de acuerdo a los principios del derecho internacional, de acuerdo a la Convención de Caracas de 1954, que es la Convención del Asilo”, respondió ayer a la prensa en su ceremonia de transferencia del cargo.

“Nosotros tenemos muy claro, porque la Convención es clarísima, cuáles son las obligaciones de los Estados”, agregó.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, expresó también una posición favorable a una eventual entrega del salvoconducto a Chávez en una entrevista del pasado jueves.

“Yo creo que sí (se debe entregar el salvoconducto), porque además creo que está amparado en la legislación internacional”, declaró a Exitosa.

Contraste

El nuevo gobierno se distanciaría así de una postura asumida por el régimen de José Jerí y el canciller Hugo de Zela. El gabinete y el Ministerio de Relaciones Exteriores rechazaron el 7 de noviembre de 2025 otorgar el salvoconducto solicitado por México para Chávez.

📄Comunicado de Prensa 022-25:



Sobre solicitud de salvoconducto para Betssy Chávez y partida de embajador cubano.



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La entidad sostuvo que la Convención de Caracas de 1954 había tenido una “evolución negativa” en su práctica internacional y cuestionó que sus disposiciones fueran utilizadas para calificar delitos comunes como casos de persecución política.

La Cancillería consideró que ello desnaturalizaba el objetivo del tratado y advirtió que “en ningún caso debe utilizarse para eludir la aplicación de las leyes nacionales para que personas que han delinquido puedan liberarse de las decisiones judiciales”.

Además, el entonces Gobierno peruano anunció que propondría ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) modificar la Convención de Caracas de 1954 para impedir que su aplicación se desvirtúe.

“Para evitar que esta tergiversación de su esencia continúe ocurriendo. Se iniciará de inmediato un proceso de consultas con otros países miembros de la OEA”, reza el comunicado.