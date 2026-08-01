El expresidente Ollanta Humala salió en libertad. El Poder Judicial (PJ) ejecutó ayer el fallo del Tribunal Constitucional (TC), emitido la noche del último jueves, que ordenó la excarcelación del exmandatario.

El TC anuló todo el proceso penal a Humala, que culminó en una sentencia en primera instancia por lavado de activos, por presuntos aportes en campaña al Partido Nacionalista. Lo condenó a 15 años de prisión.

Escenario

Luego de la decisión del TC, el jueves, fue el juez César Riveros Ramos, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria (Corte Superior de Justicia Penal Especializada), el que ordenó “la excarcelación en el día” del exmandatario. La resolución se emitió al promediar las 4:00 p.m. de ayer.

Casi cuatro horas después, Humala abandonó el penal de Barbadillo (Ate) al interior de un vehículo, del que descendió para declarar la prensa.

“Hemos sido víctimas de una persecución política y judicial. El 15 de abril del año pasado fui secuestrado por el Estado y después los sicarios del sistema regularizaron una situación ilegal. Jamás hemos cometido delito alguno. Nunca he recibido aportes de campaña ni de Venezuela ni Brasil”, indicó

Luego, afirmó que “necesitaban perseguirnos por nuestra gestión de gobierno e ideología política”.

“Han hecho que tenga que asilar a mi esposa y sacar a mis hijos del país. Hoy estoy denunciando que hemos sido perseguidos hasta el punto de verme detenido en una prisión. Tiene que haber justicia para esta situación”, sostuvo.

Al llegar a su casa, añadió: “El brazo armado del Grupo Colina del Ministerio Público, que es el Equipo Especial Lava Jato, nos persiguieron, usurparon funciones del Poder Judicial y de la ONPE y criminalizaron aportes de campaña”.

Más temprano, la presidenta Keiko Fujimori calificó la decisión del TC como “natural” y llamó a respetarla. “Cuando se vive un Estado de derecho, se tienen que respetar las resoluciones, nos guste o no”, indicó.