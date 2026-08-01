El haber sido consideradas en el discurso que por Fiestas Patrias ofreció al Congreso la presidenta Keiko Fujimori, las micro y pequeñas empresas (mypes) esperan buenas medidas para reactivarlas y ser parte importante del tejido empresarial del país, considerando que son grandes generadoras de empleos.

Daniel Hermoza, director del Centro de Estudios de la Mype, dijo que ese gran detalle ha definido una política de Estado que deberá se implementada por los distintos organismos, teniendo a Produce como ente rector del sector para alinear a todo los niveles del Estado para promocionarlas.

“Las mypes tienen grande expectativas sobre la solicitud de facultades legislativas que hará el Gobierno porque se busca reactivar herramientas que ayuden a su promoción y desarrollo”, señaló.

En declaraciones a Correo indicó que si bien hasta el momento los gremios que agrupan a las mypes no se han reunido con representantes del Ejecutivo, consideran que hay voluntad en el Gobierno de dar el espacio que necesitan las mypes.

Impulso. Destacó que en el pedido de facultades legislativas se debería tener en cuenta la creación de Promype, que sería el símil de Prompyme (que se creó en1997, adscrita a la PCM, pero que durante el gobierno de Alejandro Toledo se mandó al Ministerio de Trabajo).

“Esperamos que Promype pueda tener un rol importante, que se restablezca la función promotora que tenía Prompyme para que promocione el sector con mirada exportadora, pero que regrese a la PCM”, precisó.

Sobre el anuncio de un aumento del sueldo mínimo, Hermoza manifestó que no lo esperaban, “que los agarró en el aire”, pero esperan que haya precisiones en el transcurso de los días.