El juez Ever Bello Merlo, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Junín, dictó 5 meses de prisión preventiva contra Luciana Nicole Orizano Calderón (22).

La guapa joven es investigada por los presuntos delitos de homicidio simple y contra el patrimonio (daño simple), en agravio del docente Humberth Robles Ortega (61), quien perdió la vida tras ser embestido.

El hecho ocurrió a las 6.44 a.m. del 28 de julio en la cuadra 14 de la Av. San Carlos - Huancayo. Según las investigaciones, la joven conducía su vehículo bajo los efectos del alcohol cuando perdió el control del volante y se estrelló contra una casa, embistiendo al educador. La prueba cuantitativa reveló que tenía 1.94 gramos de alcohol.