Este domingo 2 de agosto se levanta el telón de la Fase 3 de la Copa Perú, la semifinal de la etapa departamental de Junín, donde los ocho mejores equipos buscarán sumar sus primeros tres puntos.

Los clasificados fueron distribuidos en dos grupos de cuatro equipos, que jugarán todos contra todos. Al término de esta ronda, solo los dos mejores de cada serie obtendrán el boleto al esperado cuadrangular final.

En el Grupo A, la pelea será de alto voltaje entre Asociación Sumar Motors (Huancayo), Defensor Concepción (Concepción), Atlético Paccha Chico (Jauja) y Deportivo Municipal Oroya (La Oroya). Mientras tanto, el Grupo B reúne a CESA (Huancayo), Atlético Chanchamayo (Chanchamayo), Juventud Alianza Ahuac (Chupaca) y Municipal Usibamba (Concepción).

La experiencia también entra al campo. CESA, Asociación Sumar Motors y Atlético Chanchamayo ya saben lo que significa disputar la etapa nacional.

En tanto, Defensor Concepción y Municipal Usibamba llegan con la motivación de haber alcanzado una final departamental, mientras que Atlético Paccha Chico y Juventud Alianza Ahuac quieren escribir una nueva página en su historia y meterse por primera vez entre los protagonistas rumbo a la Nacional.

En el Estadio Monumental de Jauja habrá doble programación: a la 1:15 p. m., CESA chocará con Atlético Chanchamayo y desde las 3:15 p. m., Atlético Paccha Chico enfrentará a Deportivo Municipal Oroya.

A la misma hora, el Estadio Richard Müller Vozeler de Concepción será escenario del choque entre Asociación Sumar Motors y Defensor Concepción. En el Estadio Municipal de Ahuac recibirá el compromiso entre Juventud Alianza Ahuac y Municipal Usibamba.