Aunque el incremento de precios en Arequipa durante julio fue moderado, la ciudad se mantiene entre las regiones con mayor inflación acumulada del año. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), entre agosto de 2025 y julio de 2026 la inflación en la ciudad alcanzó el 4,13%, cifra superior al promedio nacional de 3,70%.

Con este resultado, Arequipa ocupa el segundo lugar entre las ciudades con mayor alza de precios en el último año, solo por debajo de Puerto Maldonado, que registró una inflación acumulada de 7,96%. Le siguen Moquegua (4,10%), Lima Metropolitana (4,07%) y Huancayo (4,02%).

c

Arequipa es la segunda ciudad con mayor inflación en el 2026 (Fuente: INEI)

VARIACIÓN DE PRECIOS EN JULIO

En cuanto al comportamiento de julio, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Arequipa aumentó 0,16% respecto a junio, porcentaje inferior al promedio nacional, que fue de 0,30%.

De acuerdo con el INEI, el incremento de precios durante julio estuvo impulsado principalmente por el alza de alimentos de consumo diario y servicios de transporte. Entre los productos que registraron mayor variación figuran el pollo, el huevo de gallina, pescados como el jurel y frutas como la manzana Israel, la mandarina, el mango y la sandía. También se encarecieron productos agrícolas como el tomate y el ají amarillo.

A ello se sumó el incremento de las tarifas de transporte, especialmente en los pasajes de ómnibus interprovinciales y los boletos aéreos, factores que incidieron en el comportamiento de la inflación durante el mes.

A nivel nacional, el INEI informó que 26 ciudades registraron aumento de precios en julio. Las mayores variaciones se reportaron en Chimbote (0,72%), Ica (0,64%), Tacna (0,54%), Ayacucho (0,53%) y Huancavelica (0,53%).

En contraste, las menores alzas se presentaron en Tarapoto y Puno, ambas con 0,01%; Cajamarca (0,02%), Abancay (0,04%) e Iquitos (0,08%).

Pese a que el incremento mensual en Arequipa fue menor al promedio nacional, la inflación acumulada evidencia que el costo de vida en la región continúa creciendo a un ritmo superior al registrado en la mayor parte del país, principalmente por el encarecimiento continuo de los alimentos y otros bienes de primera necesidad.