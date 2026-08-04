La crítica situación del pingüino de Humboldt en la Reserva Nacional de Paracas vuelve a encender las alarmas sobre el futuro de esta emblemática especie marina. Durante una reciente visita realizada por Correo a Isla Blanca, uno de los principales refugios naturales de esta ave, únicamente se logró observar una sola familia de pingüinos, una imagen que refleja la drástica disminución de su población y que evidencia la urgente necesidad de reforzar las acciones de conservación en esta área natural protegida.

Especie marina

La preocupación cobra mayor relevancia con la alerta difundida por Oceana Perú, oficina local de la organización internacional más grande del mundo dedicada exclusivamente a la protección y restauración de los océanos.

Según la entidad, el pingüino de Humboldt se encuentra en peligro de extinción y, en los últimos años, se ha registrado una reducción del 60 % de su población en el litoral peruano, consecuencia de los efectos del fenómeno El Niño sobre el ecosistema marino. De acuerdo con el Censo Nacional 2025 de ACOREMA, actualmente se estima la existencia de apenas 5,500 individuos en el país, una cifra que evidencia la gravedad de la situación.

Oceana Perú advierte que el incremento de la temperatura del mar ha desplazado a la anchoveta, principal alimento del pingüino de Humboldt, obligando a esta especie a recorrer mayores distancias para alimentarse y reduciendo sus posibilidades de supervivencia y reproducción.

A ello se suman amenazas como la sobrepesca, la captura incidental en redes, la extracción de guano durante la temporada reproductiva y otras actividades humanas que continúan deteriorando su hábitat. Frente a este panorama, la organización insta al Estado a implementar medidas urgentes de protección, como el establecimiento de zonas de amortiguamiento alrededor de las colonias reproductivas, un mayor control en las áreas naturales protegidas, monitoreo científico permanente y una gestión responsable de las actividades extractivas.

La escena observada en Isla Blanca no debe pasar desapercibida. La presencia de una sola familia de pingüinos constituye una seria advertencia sobre el acelerado declive de una de las especies más representativas de la biodiversidad marina peruana.

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