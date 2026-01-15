Imágenes inéditas, pocas veces registradas, muestran a los pingüinos de Humboldt en su característico y elegante periodo de muda de plumaje, una etapa fundamental de su ciclo biológico que los mantiene temporalmente fuera del mar mientras renueva sus plumas para asegurar su protección y supervivencia.

Censo de pingüinos

Durante este proceso, los pingüinos no pueden ingresar al agua, por lo que es indispensable que visitantes y observadores mantengan una distancia prudente, ya que cualquier acercamiento excesivo puede generar estrés y provocar que algunos ejemplares se lancen al mar sin contar aún con sus plumas impermeables, exponiéndose a graves riesgos señaló el biólogo Julio Reyes de la ONG Acorema, para ello proporcionaron estas fotografías de los pingüinos casi nunca vistos como tradicionalmente se les conoce.

Este importante registro forma parte del Censo de Pingüinos de Humboldt 2026, una iniciativa que reúne a diversas organizaciones e instituciones peruanas como Acorema, el Centro para la Sostenibilidad Ambiental de la UPCH, APECO, Sernanp y Serfor, además del apoyo de empresas privadas como Perú-LNG, en un esfuerzo articulado por conocer el estado real de la población de esta especie

Al respecto, el biólogo Julio Reyes de Acorema destacó que este censo es una herramienta fundamental para la conservación, ya que “nos permite identificar con precisión cuántos pingüinos existen, cómo están distribuidos y qué amenazas enfrentan, información clave para tomar decisiones oportunas de manejo y protección”. Añadió que el trabajo científico liderado por la doctora Patricia McGill, con el respaldo de Anne Tieber y el Saint Louis Zoo, fortalece significativamente los esfuerzos para asegurar la supervivencia del pingüino de Humboldt en el litoral peruano.

