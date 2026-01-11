Como todos los años en esta temporada, diversas instituciones científicas y ambientales iniciaron el censo del pingüino de Humboldt a lo largo de la costa peruana, una actividad clave para conocer el estado de conservación de esta especie emblemática.

El conteo se desarrolla durante las próximas dos semanas, periodo en el que estas aves se encuentran en una fase biológica especial que facilita su registro.

Sobre rocas y orillas

La elección de esta época no es casual. Durante estos meses, los pingüinos atraviesan el denominado “periodo de muda”, en el que renuevan todas sus plumas de manera simultánea. Durante aproximadamente 21 días permanecen sobre las rocas y orillas de islas y puntas, sin poder ingresar al mar ni alimentarse, lo que los obliga a mantenerse agrupados y prácticamente inmóviles, permitiendo así un conteo más preciso de sus poblaciones.

Este proceso se extiende hasta mediados de febrero, tras lo cual los pingüinos, ya con plumaje nuevo, regresan al océano para alimentarse y prepararse para su etapa de reproducción. Los datos obtenidos en el censo permiten evaluar la salud de las colonias, identificar posibles amenazas y establecer estrategias de manejo y conservación de la especie que es considerada vulnerable.

El censo es un esfuerzo coordinado por instituciones como ACOREMA, el Sernanp, Serfor, APECO y el Centro para la Sostenibilidad Ambiental de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, con el apoyo del Saint Louis Zoo, en el marco de una iniciativa impulsada desde 1999 por la doctora Patricia McGill. Esta labor conjunta refuerza el compromiso por proteger al pingüino de Humboldt y preservar la biodiversidad marina del Perú.

