La situación del pingüino de Humboldt en el Perú se torna cada vez más preocupante. El biólogo Julio Reyes, integrante de la Asociación para la Conservación de Áreas Costeras y Recursos Marinos (ACOREMA), hizo público un pronunciamiento en el que advierte sobre la acelerada disminución de esta emblemática especie marina, considerada uno de los principales símbolos de la biodiversidad de la costa peruana. La organización alertó que, de no adoptarse medidas urgentes y efectivas, el país podría enfrentar un escenario crítico para la conservación de esta ave marina.

Censos nacionales

De acuerdo con la información difundida por ACOREMA, los censos nacionales realizados durante los últimos años muestran una caída alarmante de la población del pingüino de Humboldt. En apenas siete años, el número de ejemplares habría disminuido cerca de un 60%, registrándose únicamente 5,465 individuos en el último conteo nacional. Para los especialistas, estas cifras reflejan una tendencia preocupante que evidencia el deterioro de las condiciones necesarias para la supervivencia de la especie.

Julio Reyes explicó que el pingüino de Humboldt enfrenta múltiples amenazas que ponen en peligro su permanencia en el ecosistema marino peruano. Entre ellas figuran la pérdida de hábitat, la disminución de sus fuentes de alimento, la contaminación, la presión derivada de diversas actividades humanas y los efectos cada vez más notorios del cambio climático. A ello se suma la preocupación por la falta de avances en iniciativas orientadas a fortalecer la protección de las Áreas Naturales Protegidas, donde se concentra una parte importante de la población nacional de esta especie.

La organización también advirtió que la posible ocurrencia de un evento fuerte del Fenómeno El Niño entre los años 2026 y 2027 podría agravar significativamente el panorama. Este fenómeno alteraría la disponibilidad de anchoveta, principal alimento del pingüino de Humboldt, afectando directamente su alimentación, reproducción y supervivencia. Los especialistas consideran que, de concretarse este escenario, la especie podría enfrentar una de las etapas más difíciles de las últimas décadas

Frente a esta realidad, ACOREMA hizo un llamado urgente al Estado, al sector privado, a las comunidades pesqueras y a la ciudadanía para unir esfuerzos en favor de la conservación de esta especie. El biólogo Julio Reyes señaló que aún existe la oportunidad de revertir esta tendencia mediante decisiones oportunas, investigación científica y una gestión efectiva de los ecosistemas marinos.

“La conservación del pingüino de Humboldt requiere acciones inmediatas; cada año que pasa sin medidas concretas reduce las posibilidades de recuperación de una especie que forma parte del patrimonio natural del Perú”, enfatizó.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO