La candidatura de Iván Roger Cisneros Quispe a la alcaldía provincial de Satipo podría quedar sin efecto luego de que fuera condenado en primera instancia a cuatro años de pena privativa de libertad por el delito de negociación incompatible. De acuerdo con la Ley N.° 31042, las personas con una sentencia condenatoria por delito doloso en primera instancia están impedidas de postular a cargos de elección popular.

El fallo fue emitido el pasado 10 de julio por el Juzgado Penal Unipersonal Transitorio de Satipo, que también impuso al candidato de Alianza para el Progreso 180 días-multa, cuatro años de inhabilitación y el pago solidario de una reparación civil de S/150 mil junto al exprocurador municipal Erik Baler Prado.

Proceso se remonta a gestión en Río Tambo

La investigación está relacionada con la liquidación de la obra de instalación del sistema de agua potable y alcantarillado en la localidad de Puerto Prado, ejecutada cuando Cisneros Quispe ejercía como alcalde distrital de Río Tambo durante el periodo 2015-2018.

Mientras la sentencia permanezca vigente, la restricción impediría que Cisneros Quispe participe como candidato en las elecciones municipales programadas para el 4 de octubre.