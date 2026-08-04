El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que entre el miércoles 5 y el viernes 7 de agosto se registrará un incremento de la temperatura diurna de moderada a extrema intensidad en la costa y la sierra del país.

Según el pronóstico, la costa norte alcanzará temperaturas máximas de entre 30 °C y 37 °C, mientras que en la costa central se esperan valores de 24 °C a 30 °C y en la costa sur entre 23 °C y 34 °C.

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También aumentarán las temperaturas en la sierra

En la región andina, el Senamhi prevé temperaturas máximas de:

18 °C a 32 °C en la sierra norte.

en la sierra norte. 17 °C a 29 °C en la sierra central.

en la sierra central. 14 °C a 27 °C en la sierra sur.

La entidad explicó que la escasa nubosidad durante el mediodía favorecerá el incremento de la radiación ultravioleta (UV), mientras que por las tardes se esperan ráfagas de viento cercanas a los 45 km/h.

Más de 20 regiones bajo aviso meteorológico

El aviso comprende localidades de las regiones de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, Tacna y Tumbes, además de la Provincia Constitucional del Callao.

Entre las provincias incluidas figuran Trujillo, Huancayo, Huaraz, Arequipa, Ica, Chiclayo, Piura, Tacna, Puno, Cusco y otras jurisdicciones.

Indeci recomienda protegerse de la radiación solar

Ante este escenario, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomendó a la población:

Aplicarse bloqueador o protector solar antes de exponerse al sol.

Utilizar sombreros de ala ancha y lentes con filtro UV.

Mantener una adecuada hidratación durante el día.

Evitar la exposición al sol entre las horas de mayor radiación.

Usar ropa de colores claros y mantener ventilados los ambientes de la vivienda y los centros de trabajo.