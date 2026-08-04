El Poder Judicial (PJ) ordenó 18 meses de prisión preventiva contra tres presuntos integrantes de una organización criminal investigada por extorsionar a empresas de transporte interprovincial mediante el uso de armas de fuego y granadas.

Según RPP, los investigados son los ciudadanos extranjeros Randher R. (23), José B. (20) y Richard M. (25), quienes fueron capturados tras disparar contra un bus de la empresa Civa a la altura del paradero Tres Postes, en el distrito de Los Olivos, el pasado 19 de julio.

En la audiencia, el fiscal provincial Carlos Meza Trujillo expuso que Randher y José efectuaron los disparos contra el bus desde una motocicleta. Asimismo, indicó que ambos lanzaron un morral y un arma de fuego mientras huían del lugar.

Luego de una persecución que se prolongó por varios minutos, los efectivos policiales lograron detener a los sospechosos en flagrancia. En su poder encontraron un bolso que contenía otra arma de fuego, una granada y una nota extorsiva.

Durante la detención preliminar, las autoridades determinaron que las armas decomisadas estarían vinculadas con otros ataques registrados bajo una modalidad similar.

Asimismo, las investigaciones permitieron establecer que otro de los implicados, identificado como Richard, habría participado como coautor de los hechos.

Las investigaciones de las autoridades permitieron identificar la presunta existencia de una organización criminal relacionada con diversos atentados contra empresas de transporte interprovincial registrados entre junio y julio de este año.

Con la medida de prisión preventiva, el Cuarto Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Los Olivos dispondrá del plazo legal para reunir los elementos que permitan acreditar la responsabilidad de los investigados y su presunta vinculación con los atentados contra transportistas ocurridos en esos meses.