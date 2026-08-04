Minero muere tras agresión frente a un bar en Secocha

El minero Washington Amezquita Mauri (48) falleció el 2 de agosto luego de ser violentamente agredido en la cabeza frente a un bar ubicado en el centro poblado de Secocha, distrito de Mariano Nicolás Valcárcel, provincia de Camaná.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, la víctima permaneció tendida en la vía pública durante más de cuatro horas, hasta que se reportó que ya no presentaba signos vitales.

Las cámaras de videovigilancia de la municipalidad registraron los momentos previos al ataque. En las imágenes se observa a Amezquita Mauri arrojar una piedra al suelo frente al local de diversión. Segundos después, un hombre salió del establecimiento y lo golpeó en la cabeza, provocando que cayera inconsciente. Posteriormente, varias mujeres rodearon al minero, pero ninguna le brindó auxilio mientras permanecía inmóvil.

Agentes del Puesto de Auxilio Rápido (PAR) de la Policía Nacional en Urasqui acudieron al lugar tras ser alertados del hecho. La investigación por el presunto delito de homicidio quedó a cargo de los detectives de la Depincri de Camaná, quienes realizan diligencias para identificar al agresor y a las mujeres que estuvieron presentes sin prestar ayuda a la víctima.

Como parte de las pesquisas, los efectivos policiales analizan las grabaciones de las cámaras de seguridad para esclarecer lo ocurrido e identificar a todos los involucrados. En tanto, el cuerpo de Washington Amezquita Mauri fue trasladado a la morgue de Camaná, donde la necropsia determinó que la causa de muerte fue un traumatismo encéfalo craneano.