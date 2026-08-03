Los pacientes oncológicos en el hospital Carlos Seguín Escobedo de EsSalud expresaron su preocupación debido a que el acelerador lineal (Linac), equipo utilizado para aplicar radioterapia, permanece inoperativo hace 15 días.

La falla generó incertidumbre entre los asegurados, quienes temen que la interrupción de sus tratamientos afecte su recuperación y ponga en riesgo su estado de salud.

Ante esta situación, EsSalud derivó a por lo menos 28 pacientes a la Clínica San Pablo, distribuidos en diferentes grupos para continuar con sus sesiones de radioterapia. Sin embargo, Juan Gutiérrez advirtió que la capacidad del establecimiento privado está al límite y pidió que se tercerice la atención en otras clínicas y hospitales.

“La capacidad en la clínica está al límite. Se debe tercerizar con otras clínicas y hospitales; con esta situación es riesgoso para los pacientes”, manifestó.

Otros asegurados señalaron que no es la primera vez que el acelerador lineal presenta desperfectos. Una familiar de un paciente con cáncer de próstata indicó que su esposo lleva un año y medio recibiendo radioterapia y que una interrupción del tratamiento podría perjudicar su evolución. “No se puede interrumpir el tratamiento”, expresó con preocupación.

Desde la administración del Seguro Social informaron a los pacientes que el último repuesto adquirido para reparar el acelerador lineal resultó incompatible con el equipo, por lo que se evalúa adquirir otra máquina desde Lima, proceso que demandará más tiempo.

“Va a tomar tiempo. Mientras tanto, ¿qué hacemos nosotros? Somos pacientes en turnos de mañana y tarde”, cuestionó Juan Gutiérrez, quien pidió una solución inmediata para garantizar la continuidad de las terapias.