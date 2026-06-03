Chile fue escenario de una nueva jornada de manifestaciones multitudinarias en contra de la gestión del presidente José Antonio Kast y de los recortes presupuestarios.
Los manifestantes, entre ellos profesores y estudiantes, expresan su rechazo al aumento en el precio de los combustibles y los recortes en los presupuestos en los Ministerios, que afectarán programas escolares.
Asimismo, los estudiantes cuestionaron la ley Escuelas Protegidas, al considerar que su enfoque está centrado en medidas punitivas y no en soluciones orientadas a las causas de la violencia escolar.
Las protestas se desarrollaron en la antesala de la primera cuenta pública de Kast ante el Congreso, escenario en el que el presidente defendió un recorte de 6 mil millones de dólares en 18 meses con el objetivo de reducir el denominado déficit estructural.
Asimismo, Kast también impulsa disminuir del 27% al 23% los impuestos a las grandes corporaciones, argumentando que el país atraviesa un periodo de recesión económica.