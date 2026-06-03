Chile fue escenario de una nueva jornada de manifestaciones multitudinarias en contra de la gestión del presidente José Antonio Kast y de los recortes presupuestarios.

Los manifestantes, entre ellos profesores y estudiantes, expresan su rechazo al aumento en el precio de los combustibles y los recortes en los presupuestos en los Ministerios, que afectarán programas escolares.

Asimismo, los estudiantes cuestionaron la ley Escuelas Protegidas, al considerar que su enfoque está centrado en medidas punitivas y no en soluciones orientadas a las causas de la violencia escolar.

Riot police arrest a demonstator during a students march against social cuts pushed through by Chile's President Jose Antonio Kast in Santiago, on June 3, 2026. (Photo by RODRIGO ARANGUA / AFP)

Police throw water at demonstrators during a students march against social cuts pushed through by Chile's President Jose Antonio Kast in Santiago, on June 3, 2026. (Photo by RODRIGO ARANGUA / AFP)

Personas participan en una manifestación a las afueras del Congreso Nacional durante el primer discurso de Presidente de Chile, José Antonio Kast, este lunes en Valparaíso (Chile). EFE /Javier Torres

Las protestas se desarrollaron en la antesala de la primera cuenta pública de Kast ante el Congreso, escenario en el que el presidente defendió un recorte de 6 mil millones de dólares en 18 meses con el objetivo de reducir el denominado déficit estructural.

Asimismo, Kast también impulsa disminuir del 27% al 23% los impuestos a las grandes corporaciones, argumentando que el país atraviesa un periodo de recesión económica.

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En Chile, estudiantes protestan contra el gobierno del presidente José Antonio Kast



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