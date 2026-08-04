El Ministerio Público, a través del Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Alto de la Alianza, logró que el Poder Judicial declare fundado el pedido de nueve meses de prisión preventiva contra Faustino Chanbe Cañazaca, conductor del bus de la empresa Copacabana, investigado por los delitos de homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas tras el trágico accidente que cobró la vida de cinco personas y dejó múltiples heridos.

Asimismo, la Fiscalía obtuvo la medida de comparecencia con restricciones para Julián V. C., conductor del minibús que cubría la ruta Sama - Tacna, fijándose las reglas de conducta correspondientes mientras continúa el proceso penal.

Conductor apelará medida

El logro de estas medidas fue posible gracias al sustento de los sólidos elementos de convicción presentados por el despacho fiscal, los cuales incluyeron pericias de daños, reconocimientos médico-legales, declaraciones de testigos y la inspección técnica policial especializada efectuada en el lugar de los hechos, garantizando así el normal desarrollo de las investigaciones y la búsqueda de justicia.

La defensa técnica de Faustino C. C. interpuso recurso de apelación contra la resolución judicial.

El 25 de Julio ocurrió un choque frontal que dejó cinco personas fallecidas y 16 heridos. (Foto: Correo)

Tragedia en la Panamericana

El trágico accidente de tránsito se produjo el 25 de Julio a las 5:30 horas en el kilómetro 1,292 de la carretera Panamericana Sur a inmediaciones del complejo monumental del Campo de la Alianza.

El bus de la empresa de transportes Copacabana de placa B6V-956, que era manejado por Chambe Cañazaca, colisionó de manera frontal contra un minibús de matrícula X4A-715, que era conducido por Julián Vilca Chata.

Lista de fallecidos

Dado el tamaño del bus interprovincial y el pequeño minibús que manejaba Vilca, el impacto fue desfavorable para este último cuyos pasajeros sufrieron heridas y en cinco de ellos provocó la muerte casi instantánea.

Perdieron la vida Carlos Morromeo Lea Velarde (72), Nélida Yuhmida Apaza Mamani (23),Pablo Inquiel Cahuana (72), Edwin Raúl Porta Quispe (76)y Santiago M.T. (12).

El resto de personas sufrió graves heridas por lo que se necesitó varias ambulancias para poder evacuarlas hasta el servicio de emergencia del hospital Hipólito Unanue. Personal sanitario de los bomberos, el Servicio de Atención Médica de Urgencia y la empresa Covinca llegaron hasta el lugar para socorrer a los lesionados.

Heridos en accidente

Entre los heridos se encontraban Margot Mondalgo Raymundo (41), Damaris S.M. (12), Giovanna S.M. (9), Lady Judith Cura Condori (21), Ángeles Milagros Ramos Luque (20), James Gustavo Vásquez Alejo (41), Julián Vilca Chata (74), Irene Ticona Álvarez (52), Juana M.T. (7), Adrián Monteso Pino (24), Faustino Chambe Cañazaca (65),Jorge Tapia Ramos (52), Alex Johnny Choque Quispe (35),Valentino V.Q (15), Irene Incacoña Machaca (52)y Massel Huaranga Rugel (24).

El accidente ocurrido frente al complejo del Campo de la Alianza fue solo parte de una racha queha enlutado a decenas de familias en el presente año.