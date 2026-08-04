Se apagó la voz de la cantante de música Criolla Rosario Ángela Helfer Valcárcel reconocida en el mundo artístico como “Charito Mistral”, quien cantó más de cinco décadas a los tacneños y llevó su arte a otras regiones del país.

La cantante se encontraba internada en el hospital Hipólito Unanue debido a una penosa enfermedad y al promediar las 9:30 h dejó de existir y sus restos fueron retirados para ser velados en el Centro de Convenciones Jorge Basadre desde las 18 h y permanecerá dos días hasta su entierro en el Parque del Recuerdo.

Reconocida en el Congreso

La artista el mes pasado fue reconocida en el Congreso de la República por su trayectoria musical, recibió en el 2017 la distinción de Personalidad Meritoria de la Cultura por el Ministerio de Cultura y la Dirección Desconcentrada de Cultura le rindió un homenaje especial por su destacada trayectoria. También fue reconocida por la MPT y otras instituciones de la región.

La cantante nació en Ilo y radicó en la Ciudad Heroica desde los ocho años y comenzó su carrera artística a los 25 años destacando con su voz en el criollismo y los boleros. Resaltó por cantar en la procesión de la bandera del 28 de agosto.

Murió en el hospital Unanue

La artista Rosario Helfer falleció a los 77 años en el hospital Hipólito Unanue tras brillar por cinco décadas con su arte. Restos se velan en Centro de Convenciones Jorge Basadre

El Gobierno Regional, la Municipalidad Provincial de Tacna y otras entidades dieron las condolencias a la familia y destacaron su arte por ser un referente del criollismo