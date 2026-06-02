El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, lanzó críticas contra el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en medio de un nuevo episodio de tensión entre ambos países. Sus declaraciones surgieron luego de que Washington advirtiera sobre la posibilidad de aplicar aranceles adicionales a productos brasileños por supuestas prácticas comerciales irregulares.

El mandatario brasileño cuestionó el momento en que se produjo el anuncio estadounidense y sostuvo que ambas naciones aún se encontraban en conversaciones para resolver sus diferencias. La controversia ocurre pocas semanas después de una reunión entre Lula y Donald Trump que había sido presentada por ambos gobiernos como un acercamiento positivo.

Durante una intervención pública, el jefe de Estado brasileño sugirió que el titular de la diplomacia estadounidense podría haber influido en la decisión adoptada por Washington. Según indicó, Rubio mantiene posiciones críticas hacia varios países de América Latina y, a su juicio, tampoco tiene una postura favorable hacia Brasil.

“El tal Marco Rubio (...) que es el enemigo mortal de varios países latinoamericanos y que no gusta de Brasil (...) no estaba en la reunión que tuve con Trump”, manifestó.

🇧🇷🇺🇸 Lula sobre o Secretário de Estado Marco Rubio:



“Ele é anti-América Latina, ele é o inimigo mortal de Cuba, ele é o inimigo mortal de vários países latino-americanos.” pic.twitter.com/kWvceNJgyH — Brasil Alternativo (@bralternativo_) June 2, 2026

Disputa por posibles aranceles

La nueva controversia se originó después de que la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos señalara que Brasil incurre en prácticas consideradas desleales en áreas como redes sociales, propiedad intelectual y políticas relacionadas con la deforestación. Como consecuencia, el gobierno estadounidense advirtió sobre la posibilidad de imponer un arancel general del 25 %.

Lula sostuvo que la medida fue anunciada cuando todavía existía un periodo de negociación acordado entre ambas partes. De acuerdo con su versión, durante su encuentro con Trump se estableció un plazo de 30 días para intentar resolver las diferencias comerciales antes de adoptar nuevas acciones.

La controversia se desarrolla en un contexto electoral para el país sudamericano. Lula busca obtener un nuevo mandato en los comicios de octubre, mientras que uno de los principales sectores de oposición mantiene estrechos vínculos con el entorno político de Trump en Estados Unidos.