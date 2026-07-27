El próximo presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, afirmó que el equipo de gobierno de Keiko Fujimori ya viene coordinando acciones para enfrentar la inseguridad ciudadana y el fenómeno El Niño. El futuro premier señaló que las primeras medidas serán presentadas durante el primer Consejo de Ministros de la nueva gestión.

“Nosotros ya hemos estado trabajando permanentemente tanto con el equipo de seguridad como con el equipo relacionado al fenómeno del Niño”, señaló.

El futuro titular de la PCM explicó que ya se realizaron reuniones con el equipo económico y las áreas encargadas de estos temas. Asimismo, pidió esperar el inicio formal del gobierno para conocer las decisiones que serán adoptadas.

“Ya semanas atrás nos venimos reuniendo para el día 1 empezar con todas las acciones que debemos tomar”, afirmó.

Galarreta brindó declaraciones luego de ser presentado por Fujimori como jefe del gabinete ministerial. Durante la conferencia, también sostuvo que uno de sus principales retos será generar acuerdos con las fuerzas políticas y sociales del país.

“Buscar acuerdos políticos evidentemente requiere de consenso, de puentes de diálogo”, manifestó.

El futuro premier detalló que tuvo acercamientos con el senador Daniel Barragán y con integrantes del Partido del Buen Gobierno, además de señalar que buscará conversar con sectores empresariales, laborales y organizaciones sociales.

“Vamos a ser un gobierno de mucho diálogo”, expresó.

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Luis Galarreta, próximo jefe de Gabinete: En 100 días, a nivel de inseguridad ciudadana,van a ver parte de las promesas que se han hecho en el plan Perú con orden



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¿Cuáles serán los retos del nuevo gabinete?

En otro momento, Galarreta señaló que la nueva administración tendrá como prioridades recuperar el crecimiento económico, generar empleo, reducir la pobreza y atender las brechas sociales. Además, indicó que buscará recuperar la confianza de la ciudadanía mediante resultados concretos.

“Tenemos objetivos claros, concretos, como enfrentar la inseguridad, volver a crecer con inversiones, volver a generar empleo, reducir la pobreza y volver a unir a nuestro país”, sostuvo.

El próximo premier asumirá la conducción del primer gabinete del gobierno de Keiko Fujimori, quien le encargó coordinar el trabajo del Ejecutivo y promover acuerdos para avanzar con su agenda.