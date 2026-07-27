A pocas horas de la ceremonia de toma de mando, Carlos Díaz Rosillo, amigo cercano de la presidenta electa Keiko Fujimori, ofreció detalles sobre el primer mensaje a la Nación que brindará la mandataria este 28 de julio. Según indicó, la intervención tendrá una duración aproximada de una hora y estará centrada en los principales lineamientos que marcarán el inicio de su gestión.

En declaraciones a Exitosa, Díaz Rosillo señaló que el discurso buscará transmitir un mensaje de unidad y retomará algunos de los planteamientos que Fujimori ha expuesto durante el proceso de transición presidencial. Además, sostuvo que se ha optado por una intervención más breve para evitar exposiciones prolongadas.

“Va a ser un discurso poco menos de una hora aproximadamente, por más bueno que sea el discurso, nadie quiere escuchar un discurso de 4 o 5 horas, este se espera que sea un discurso de poco menos de una hora, quizás llegue a la hora con los aplausos y las interrupciones, pero un discurso de unidad donde va a repetir algunos de los temas que ha venido diciendo a lo largo de esta transición presidencial, como el discurso que dio cuando le presentaron las credenciales”, indicó.

Facultades legislativas solo serán mencionadas

El colaborador de la presidenta electa también fue consultado sobre la posibilidad de que Keiko Fujimori solicite facultades legislativas al Congreso durante su primer mensaje. En respuesta, explicó que ese asunto podría ser mencionado, aunque descartó que se formalice una solicitud durante la ceremonia.

Según Díaz, el objetivo del discurso será presentar los principales ejes del gobierno sin convertir la intervención en una exposición extensa. Por ello, señaló que determinados temas serán abordados de manera general.

¿Qué dijo sobre el gabinete ministerial?

Carlos Díaz Rosillo también se refirió a la conformación del próximo Consejo de Ministros. En ese sentido, afirmó que el equipo de gobierno ya fue seleccionado y que su presentación se realizará en los próximos días.

Según explicó, el gabinete incluirá representantes provenientes de distintas agrupaciones políticas. No obstante, aclaró que ello no implica dejar de lado la visión de gobierno planteada por la presidenta electa.

“Eso no quiere decir que se excluya a quienes no compartan la visión de gobierno de la presidenta electa. Como dije anteriormente, cualquier líder merece contar con un equipo que le ayude a cumplir las propuestas de gobierno que llevaron a esa persona a ganar las elecciones. Sí, va a haber gente de diferentes partidos políticos”, precisó.

Finalmente, Díaz Rosillo confirmó que los nombres de los ministros serán dados a conocer próximamente como parte de las actividades previas al inicio de la nueva administración. También señaló que las designaciones fueron resultado de un proceso de coordinación previo y no de decisiones adoptadas a último momento.