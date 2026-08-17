La “Capital regional del turismo, sol y playa” se viste de gala para revalorar y difundir la riqueza cultural y los recursos turísticos de la provincia de Talara. La comuna provincial convoca al certamen de elección de la Doncella Capullana de Pariñas “Susy Cunti 2026”.

El evento es organizado por la Gerencia de Desarrollo Económico y la Sub gerencia de Turismo. Además, tendrán como aliado estratégico a la UGEL-Talara, ya que hay tradiciones que se recuerdan, se sienten y se celebran con orgullo.

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LA CONVOCATORIA

Podrán participar una candidata en representación de cada institución, ya sea pública o privada, de instituciones educativas, institutos superiores, universidades, etc.

Las candidatas deben tener entre 15 y 20 años de edad y deben ser responsables, tener carisma y solidaridad. La ganadora representará a Talara en la XXV Semana Turística.

El sorteo para el orden de participación se realizará el día 20 de agosto y las candidatas deben tener dominio del escenario, presentar traje típico y escenificación de estampa Capullana, tener cabello largo, lacio, color negro y demostrar habilidad artística a través de la danza.

El certamen se realizará el día viernes 4 de setiembre a las 4:30 p.m. en la Plaza Grau (Centro Cívico de Talara) y desfilarán ante un exigente jurado calificador.

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SUSY CUNTI

La ganadora del certamen “Susy Cunti” se hará acreedora de una Tiara de plata, diploma de honor y premio sorpresa. Al segundo y tercer puesto se les otorgará diploma y premio sorpresa.

Cabe resaltar que las capullanas son el símbolo distintivo de nuestra cultura Tallán. Tenían espectacular presencia, rostro bello e enigmático porte, que causaron gran admiración a la llegada de los españoles.

Cuenta la historia que estos solo tuvieron contacto con dos capullanas cuando llegaron al Perú, una de ellas Susy Cunti, la Capullana de Pariñas o Parina, admirada por su vestido que tenía a manera de capuces, con que se cubren de la garganta hasta los pies, ciñéndose la cintura con bandas.