Las divisiones menores de FBC Melgar tuvieron una jornada perfecta en la fecha 4 de la Fase 2-Grupo 2 de la Liga Nacional Juvenil. La Sub-16 y la Sub-18 vencieron en casa a Cusco FC y sumaron tres puntos cada una.

En la Sub-16 , el Dominó ganó 3-0 con goles de Luis Mogrovejo, Kaleb Pastor y Carlos Dueñas. El equipo sigue sumando en esta segunda fase del torneo.

El plantel estuvo conformado por Tiago Chirinos, Jhonatan Paucar, Emanuel Acero, Dominic Quispe, Stefano Loza, Mateo Rodríguez, Alexandro Ventura, Carlos Dueñas, Luis Mogrovejo, Kaleb Pastor y Mariano García. Como suplentes estuvieron Durand, Rojas, Márquez, Begazo, Calderón, Sotomayor y Miranda.

Por su parte, en la Sub-18 , los rojinegros se impusieron 4-1. Roberto Cervantes fue la gran figura, con un triplete, y Jesús Pinto anotó el otro tanto.

El plantel estuvo conformado por Ricardo Montenegro, Ian Arróspide, Víctor Carrillo, Frank Encalada, Roberto Cervantes, Bruno Espinoza, Dylan Tarqui, José Ochoa, Adriano Lecaros, Jesús Pinto y Kamil Suárez. Como suplentes a Llacho, Quispe, Ayala, García, Vértiz, Tutacano y Rodríguez.