El candidato de Podemos Perú a la Alcaldía de Lima, Daniel Urresti, pidió al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aclarar quién asumiría el cargo si Renovación Popular obtiene la mayoría de votos en las elecciones municipales de este domingo 4 de octubre.

El pedido fue planteado durante una reunión con integrantes de la misión de expertos electorales de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Daniel Urresti entregó una carta al jefe de la misión, Víctor Rico Frontaura, en la que expresó su preocupación por la falta de un pronunciamiento sobre la situación de Rafael López Aliaga, quien figura como primer regidor de Renovación Popular luego de la renuncia de Luis Rubio Idrogo a su candidatura a la alcaldía. El JNE confirmó en septiembre la permanencia de López Aliaga como candidato a primer regidor.

En declaraciones a Canal N, Urresti sostuvo que existe incertidumbre respecto a si, ante una eventual victoria de Renovación Popular, la credencial de alcalde correspondería a López Aliaga o a la segunda regidora de la lista, Jeanette Evangelina Alonzo Contreras. El candidato de Podemos Perú argumentó que el artículo 194 de la Constitución establece que no existe reelección inmediata de alcaldes y cuestionó que esta situación no haya sido aclarada antes de los comicios.

La controversia se originó luego de que Luis Rubio renunciara a su candidatura el 4 de agosto, con lo que López Aliaga quedó como primer regidor de la lista de Renovación Popular. El JNE, posteriormente, confirmó que López Aliaga podía continuar como candidato a primer regidor, tras desestimar un pedido de exclusión contra su postulación.

Urresti señaló además que otros partidos políticos solicitaron al organismo electoral un pronunciamiento sobre el tema y no descartó recurrir a instancias internacionales si, después de las elecciones, el JNE determina que López Aliaga debe recibir la credencial de alcalde. Asimismo, cuestionó que Renovación Popular no haya presentado, según afirmó, una rendición de cuentas de sus gastos de campaña tras la salida de su candidato a la alcaldía.

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