La diputada de Fuerza Popular, Cecilia Chacón, se pronunció sobre la investigación iniciada a raíz de los chats atribuidos a una exasesora de Roberto Sánchez, los cuales son evaluados por un presunto caso de recorte de sueldos. La legisladora sostuvo que las explicaciones sobre el contenido de esas conversaciones deberán ser brindadas por el excongresista y las personas que integran su agrupación política.

“Se lo tendrán que preguntar al señor Sánchez y a las personas que están lideradas por él en su bancada”, indicó.

¿Roberto Sánchez aún puede ingresar al Congreso?

La parlamentaria también fue consultada por el incidente registrado durante la instalación del nuevo Congreso, cuando Roberto Sánchez tuvo dificultades para ingresar al Palacio Legislativo. Al respecto, explicó que existen reglas distintas para el acceso a determinadas sesiones parlamentarias.

Chacón señaló que un excongresista puede ingresar al Congreso cuando las condiciones lo permiten, pero precisó que las sesiones reservadas para los legisladores electos cuentan con restricciones específicas. Según indicó, esa diferencia explica lo ocurrido durante la jornada.

La diputada sostuvo que la condición de exparlamentario no impide el ingreso al recinto legislativo de manera general. Sin embargo, indicó que las sesiones exclusivas para congresistas elegidos tienen un tratamiento distinto.

“Roberto Sánchez ya no es congresista, puede ingresar al Congreso las veces que quiera, pero las sesiones donde solamente pueden actuar los diputados electos es totalmente distinta”, precisó.

La representante de Fuerza Popular explicó que, durante la jornada previa, algunas bancadas solicitaron el ingreso de asesores para acompañar el desarrollo de las actividades. No obstante, indicó que posteriormente se detectó la presencia de un número mayor al autorizado.

Frente a esa situación, señaló que se dispuso que únicamente permanecieran en el recinto los diputados que participarían en la votación correspondiente. Esa medida, indicó, respondió a la organización de la sesión de instalación.

Rechaza acusaciones de conspiración

Chacón también se refirió a las críticas formuladas por Roberto Sánchez contra el Congreso y la nueva conformación del Parlamento. La legisladora señaló que serán los ciudadanos quienes juzguen esa postura y afirmó que el objetivo del Legislativo es trabajar mediante consensos para garantizar la gobernabilidad.

Asimismo, se refirió a la controversia surgida durante la elección de la Mesa Directiva del Senado, luego de que un voto fuera declarado viciado y se plantearan acusaciones sobre una supuesta conspiración del fujimorismo. Chacón sostuvo que ese planteamiento carece de sustento debido a la naturaleza de la votación.

La diputada recordó que el proceso se realizó mediante voto secreto, por lo que no es posible identificar quién emitió el sufragio declarado inválido. En esa línea, cuestionó que se responsabilice a una bancada política sin contar con elementos que lo acrediten.

“Ella tendrá que explicar sus palabras, yo no encuentro cómo pudo haber habido una conspiración del fujimorismo”.