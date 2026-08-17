Tras una ardua lucha en la etapa departamental de la Copa Perú, en Piura, ayer clasificaron los cuatro equipos que llegan a la fase semifinal. La próxima semana se tendrá a los dos representantes de la región Piura en la etapa nacional.

Los equipos clasificados son Atlético Torino de Talara, Deportivo Caysa de Yapatera, Alfonso Ugarte de Vice y San Martín Occidente de Paita.

La fase semifinal se jugará en partidos de ida y vuelta y la localía será definida mediante sorteo. Los cotejos se jugarán este miércoles 19 y domingo 23.

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REY DE COPAS

Uno de los primeros en clasificar fue San Martín Occidente, al ganar por goleada de 4-1 en su Estadio Hermanos Cárcamo en Paita, a un despintado equipo de Águila Roja de Cura Mori, a quien ya había ganado en el partido de ida en su propio estadio, haciendo al final un score global de 7-3.

Con este triunfo, los paiteños enfrentarán en la fase semifinal de la etapa departamental al conjunto de Deportivo Caysa de Yapatera, en busca de disputar los dos cupos que se otorgan a la etapa nacional para las ligas regionales.

Con dos goles de Alexander Arismendiz y uno de Marco Godos, el cuadro de Atlético Torino le ganó en su propia cancha de Huancabamba al Jibaja Che, para de esta manera acceder a la semifinales. El marcador global fue de 7-1 y en la otra fase enfrentará a Alfonso Ugarte en partidos de ida y vuelta.

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DOS MÁS

En la cuarta llave, el conjunto de Alfonso Ugarte de Vice tuvo que luchar arduamente para ganar por 2-1 a su similar de Loma Negra, que vendió cara su derrota.

El score del tiempo reglamentario fue de 2-1 para los locales, que jugaron en el Estadio Sesquicentenario de Sechura, haciendo un global de 2-2, por lo que tuvieron que irse a la tanda de los penales, donde los viceños fueron más efectivos y ganaron por 4-3.

Finalmente, en la llave 3, Deportivo Caysa de Yapatera goleó por 3-0 a Defensor Marcavelica, en el estadio de Chulucanas y ya está entre los cuatro clasificados.

Al final resultó un 3-2 a favor de los morropanos, que habían perdido de visita 0-2, y ahora enfrentarán a San Martín Occidente de Paita.