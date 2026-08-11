San Martín Occidente, uno de los favoritos en la Copa Perú en Piura.
San Martín Occidente, uno de los favoritos en la Copa Perú en Piura.

Son cuatro llaves, ocho equipos y un solo objetivo: seguir soñando con llegar a la etapa Nacional de la .

La Liga Departamental de Fútbol de Piura que dirige José Baca Antón confirmó oficialmente las 4 llaves de la III Fase Cuartos de Final, luego de culminar la II Fase.

Los clasificados en esta fase fueron: Defensor Marcavelica, Atlético Torino, Águila Roja, Sport Loma Negra, San Martín Occidente, Defensor Alfonso Ugarte, Club Jibaja Ch. (1er mejor segundo) y Deportivo Caysa (Segundo mejor ubicado).

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CUARTOS DE FINAL

Para estos cuartos de final se han conformado cuatro llaves de dos equipos que jugarán partidos de ida (miércoles 12) y de vuelta (domingo 16).

La primera entre Defensor Marcavelica y Deportivo Caysa, donde los sullaneros jugarán primero en el Estadio Las Palmeras y devolverán la visita el domingo en el estadio Miguel García Esteves de Chulucanas.

La llave 2 está conformada por los equipos de Atlético Torino con Jibaja Che. El partido de ida en el Estadio Campeonísimo de Talara y el de vuelta en Huancabamba.

Mientras por la llave 3, en el estadio de Cura Mori, el local Águila Roja recibe a San Martín de Occidente y el de vuelta el domingo, en el estadio Hermanos Cárcamo de Paita.

El campeón piurano Defensor Loma Negra comparte la llave 4 con Alfonso Ugarte de Vice, al cual lo recibe en el estadio de La Unión y devuelve la visita en el Estadio Sesquicentenario de Sechura.

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