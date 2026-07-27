La agenda oficial por Fiestas Patrias iniciará entre las 8:00 y 9:00 de la mañana con la Misa Solemne y Te Deum en la Basílica Catedral de Lima, ceremonia a la que asistirán el presidente saliente José María Balcázar, el Gabinete Ministerial, las altas autoridades del Estado y el Cuerpo Diplomático acreditado en el Perú.

Con este acto religioso se dará inicio a la jornada central de la Transmisión del Mando Supremo 2026, considerada el evento político más importante del calendario nacional.

Infografía elaborada con OpenAi/ChatGPT| Diario Correo

Condecoraciones y reuniones con presidentes extranjeros

Desde las 9:00 a.m.

La presidenta electa, Keiko Sofía Fujimori Higuchi, llegará al Palacio de Torre Tagle, donde recibirá las condecoraciones “El Sol del Perú” y “Al Mérito por Servicios Distinguidos”.

Luego sostendrá reuniones bilaterales con los jefes de Estado invitados. Según el programa preliminar, están confirmados representantes de Paraguay, Chile, Ecuador, Honduras y Bolivia.

Juramentación presidencial: el inicio formal del nuevo gobierno

Hora: 12:15 p.m.

El acto central del 28 de julio se realizará en el Congreso de la República.

La ceremonia comprenderá:

Juramentación de la presidenta.

Imposición de la banda presidencial.

Interpretación del Himno Nacional.

Juramentación de los vicepresidentes.

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El primer Mensaje a la Nación

Hora: 12:30 p.m. a 1:30 p.m.

Tras asumir oficialmente el cargo, la nueva mandataria ofrecerá su primer Mensaje a la Nación desde el Hemiciclo del Congreso.

Se espera que anuncie las principales prioridades de su gobierno, los lineamientos de política económica, seguridad, inversión, salud y educación, además de las primeras medidas que impulsará durante su gestión.

Honores de Estado y almuerzo con mandatarios

Desde las 2:00 p.m.

La presidenta llegará a Palacio de Gobierno para recibir los Honores de Estado y posteriormente ofrecer un almuerzo oficial a los jefes de Estado y de Gobierno invitados a la transmisión del mando.

Juramentación del Gabinete Ministerial, otro de los momentos más esperados

Hora: 4:30 p.m. a 5:30 p.m.

La conformación del primer Consejo de Ministros será otro de los actos centrales del día.

Hasta el momento, la presidenta electa ha confirmado a tres integrantes de su equipo ministerial:

Luis Galarreta , presidente del Consejo de Ministros.

, presidente del Consejo de Ministros. Elmer Cuba , ministro de Economía y Finanzas.

, ministro de Economía y Finanzas. Carlos Espá, ministro de Relaciones Exteriores.

Durante la ceremonia en Palacio de Gobierno se conocerá al resto de ministros que integrarán el nuevo Gabinete.

Recepción oficial para cerrar la jornada

Desde las 5:30 p.m.

La agenda concluirá con el saludo protocolar a las misiones especiales, autoridades nacionales y representantes diplomáticos, seguido de una recepción oficial en Palacio de Gobierno.

Recuadro | Horarios del 28 de julio

Hora Actividad 8:00 a.m. Misa Solemne y Te Deum 9:00 a.m. Condecoraciones y reuniones bilaterales 12:15 p.m. Juramentación presidencial 12:30 p.m. Mensaje a la Nación 2:00 p.m. Honores de Estado 2:45 p.m. Almuerzo oficial 4:30 p.m. Juramentación del Gabinete Ministerial 5:30 p.m. Recepción oficial