La presidenta electa Keiko Fujimori recibió este lunes a una delegación oficial del Gobierno de Estados Unidos en su oficina ubicada en el distrito limeño de San Isidro. El encuentro formó parte de la agenda diplomática previa a la ceremonia de toma de mando, programada para este 28 de julio.

La reunión se desarrolló a pocas horas del inicio del nuevo gobierno y reunió a representantes de distintas instituciones de la administración estadounidense. Durante la cita se revisaron asuntos relacionados con la cooperación entre ambos países y otros temas de interés bilateral.

¿Quiénes participaron?

La representación estadounidense estuvo integrada por:

Bernie Navarro, embajador de los Estados Unidos en Perú

embajador de los Estados Unidos en Perú Christopher Landau , secretario de Estado adjunto del Departamento de Estado de Estados Unidos.

, secretario de Estado adjunto del Departamento de Estado de Estados Unidos. William Kimmitt , subsecretario de Comercio Internacional.

, subsecretario de Comercio Internacional. Viviana Bovo , asesora para asuntos del hemisferio occidental.

, asesora para asuntos del hemisferio occidental. Eric Brown, consejero del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

La presencia de esta misión forma parte de las actividades oficiales previstas con motivo de la investidura presidencial en el Perú. Los funcionarios permanecerán en el país para asistir a la ceremonia que se realizará este lunes en el Congreso de la República.

Durante la reunión, las autoridades intercambiaron puntos de vista sobre la relación bilateral entre el Perú y Estados Unidos. La cita se desarrolló dentro de los encuentros que la mandataria electa viene sosteniendo con representantes extranjeros antes de asumir el cargo.

Al término del encuentro, Bernie Navarro fue consultado sobre la posibilidad de que Keiko Fujimori realice una visita oficial a la Casa Blanca durante su mandato. El funcionario indicó que ese tipo de actividades será evaluado más adelante y señaló que “eso se coordinará posteriormente”.

En los últimos días, Keiko Fujimori ha recibido a representantes diplomáticos de diversos países que participarán en las actividades oficiales por el cambio de mando. Estos encuentros forman parte de la agenda internacional previa al inicio de su gestión presidencial.

La ceremonia de investidura se llevará a cabo este 28 de julio con la presencia de delegaciones extranjeras y autoridades nacionales. Tras asumir el cargo, Fujimori iniciará oficialmente el periodo presidencial 2026-2031.