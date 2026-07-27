El Congreso de la República inició este lunes una nueva etapa con la puesta en marcha del sistema bicameral, luego de que el Senado y la Cámara de Diputados realizaran sus respectivas sesiones de instalación. Ambas cámaras parlamentarias dieron inicio a la primera legislatura ordinaria del periodo anual de sesiones 2026-2027, que se desarrollará desde el 27 de julio hasta el 15 de diciembre.

La jornada comenzó con la instalación del Senado, sesión que estuvo encabezada por el presidente de dicha cámara, Miguel Torres. Durante la reunión se dio lectura a las disposiciones del Reglamento del Senado y del Reglamento del Congreso que establecen el procedimiento para el inicio de actividades parlamentarias.

Senado inicia primera legislatura ordinaria

Tras la lectura del artículo 16 del Reglamento del Senado y de los artículos 43 y 44 del Reglamento del Congreso, Miguel Torres declaró instalada la primera legislatura ordinaria del Senado correspondiente al periodo anual de sesiones 2026-2027. Con esta declaración, la cámara alta quedó habilitada para iniciar sus funciones dentro de la nueva estructura parlamentaria.

Posteriormente, el titular del Senado convocó a los legisladores a participar en la sesión de instalación del Congreso de la República programada para las 12:00 horas. En dicha ceremonia también se realizará la juramentación de los representantes peruanos ante el Parlamento Andino.

Torres solicitó a los senadores acudir con la medalla correspondiente para participar en el acto protocolar previsto durante la sesión conjunta del Parlamento. La ceremonia contará con la presencia de los integrantes de ambas cámaras.

Cámara de Diputados también quedó instalada

A las 11:00 horas se desarrolló la sesión de instalación de la Cámara de Diputados, encabezada por su presidente Óscar Reto. Durante la reunión se revisaron las normas que regulan el inicio de actividades de esta cámara dentro del Congreso bicameral.

Luego de la lectura del artículo 16 del Reglamento de la Cámara de Diputados y de las disposiciones correspondientes del Reglamento del Congreso, Reto Otero declaró instalada la primera legislatura ordinaria de este órgano parlamentario. De esta manera, la Cámara de Diputados también inició oficialmente sus funciones para el periodo 2026-2027.

El presidente de la Cámara de Diputados invitó a los legisladores a participar en la sesión de instalación del Congreso de la República, prevista para este lunes a las 12:00 horas. La reunión contará con la participación de los miembros del Senado como parte del inicio formal del nuevo periodo parlamentario.

La instalación de ambas cámaras marca el inicio del funcionamiento del Congreso bajo un modelo bicameral, conformado por el Senado y la Cámara de Diputados. Este esquema fue restituido para el periodo parlamentario que comenzó con las nuevas autoridades elegidas en las Elecciones Generales de 2026.

Fotos:Hugo Pérez /@photo.gec