El presidente del Senado, Miguel Ángel Torres, convocó a los integrantes del Congreso bicameral a participar en la sesión solemne que se realizará este 28 de julio con motivo de la transmisión del mando presidencial. Durante esa ceremonia, la presidenta electa Keiko Fujimori asumirá oficialmente la jefatura del Estado para el periodo 2026-2031 y ofrecerá su primer mensaje ante el Parlamento.

La convocatoria fue anunciada al concluir las actividades parlamentarias desarrolladas este domingo en el Congreso de la República. El acto protocolar reunirá a senadores y diputados en una sesión conjunta programada para las 11:30 de la mañana.

“Se cita a los señores senadores y diputados a la sesión solemne que se realizará mañana martes 28 de julio a las 11:30 horas, en la que se celebrará la transmisión del mando supremo de la nación a la presidenta electa de la república, Keiko Sofía Fujimori”, indicó.

Keiko Fujimori jurará como presidenta

Miguel Torres también explicó cómo se desarrollará la ceremonia de investidura prevista para este lunes. Precisó que Keiko Fujimori prestará juramento para asumir la Presidencia de la República durante el periodo 2026-2031.

Tras cumplir con dicho acto protocolar, la mandataria ofrecerá su primer mensaje al Congreso de la República. Su intervención marcará el inicio oficial de su gestión frente al Poder Ejecutivo.

Luego de brindar el anuncio sobre la sesión solemne, el presidente del Senado dio por concluida la sesión al no existir otros temas pendientes de debate. Con ello finalizaron las actividades parlamentarias previstas para este domingo.

Horas antes, Miguel Torres había declarado instalada la primera legislatura ordinaria del Congreso correspondiente al periodo anual de sesiones 2026-2027. Ese periodo parlamentario comprenderá las actividades legislativas entre el 27 de julio y el 15 de diciembre.