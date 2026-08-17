Un bus de transporte público de la empresa Rivera quedó atrapado en el bypass del óvalo Nueva Esperanza, ubicado en la avenida Pachacútec, en Villa María del Triunfo (VMT), luego de que las lloviznas registradas en Lima provocaran una acumulación de agua en el paso a desnivel.

La unidad trasladaba pasajeros cuando ingresó al tramo inundado. Según testigos citados por América Noticias, el conductor avanzó por el bypass cuando el nivel del agua todavía parecía permitir el tránsito; sin embargo, la profundidad aumentó conforme el vehículo recorría la vía.

El agua terminó provocando que el bus se apagara y quedara inmovilizado. Ante esta situación, el conductor dispuso que los pasajeros descendieran de la unidad.

Pasajeros fueron evacuados del bus atrapado en el bypass

Los usuarios abandonaron el vehículo y salieron del paso a desnivel utilizando una vereda estrecha ubicada al borde de la estructura vial.

De acuerdo con los testimonios recogidos en el lugar, el nivel del agua continuó aumentando mientras el bus permanecía varado. Los pasajeros consiguieron ponerse a salvo tras abandonar la unidad.

El incidente ocurrió en medio de los empozamientos generados por las lloviznas en Lima. En el óvalo Nueva Esperanza, el agua llegó a cubrir una parte considerable del paso inferior de la avenida Pachacútec.

Tránsito afectado en la avenida Pachacútec

La presencia del bus inmovilizado y la acumulación de agua afectaron el tránsito por el sector. El paso vehicular quedó restringido en el tramo comprometido del bypass.

Tras la evacuación, las personas presentes en el lugar buscaban los medios necesarios para retirar el vehículo y liberar la vía.

Hasta el reporte disponible, se realizaban coordinaciones para retirar el bus atrapado y atender la acumulación de agua en el paso a desnivel.