Retomar la actividad física después de varios meses de inactividad puede aportar importantes beneficios para la salud. Sin embargo, hacerlo sin una evaluación médica previa podría aumentar el riesgo de complicaciones cardiovasculares, especialmente en personas con enfermedades crónicas o factores de riesgo.

Según el Ministerio de Salud (Minsa), más de 57 mil personas en el país presentan un riesgo alto de desarrollar enfermedades cardiovasculares, una cifra que evidencia la importancia de identificar oportunamente estas condiciones antes de realizar ejercicios de mayor exigencia.

El doctor Roy German Dueñas Carbajal, cardiólogo de la Clínica Stella Maris, señala que conocer el estado de salud permite iniciar una rutina de ejercicios con mayor seguridad.

“Realizar actividad física es uno de los hábitos más importantes para cuidar el corazón, pero también es fundamental conocer el estado de salud antes de iniciar una rutina, sobre todo si ha existido un periodo prolongado de sedentarismo”, explica.

¿Quiénes deberían realizarse un chequeo?

Aunque cualquier persona puede beneficiarse de una evaluación médica, el especialista recomienda no omitirla en los siguientes casos:

Personas que llevan varios meses sin realizar actividad física.

Mayores de 40 años que desean iniciar ejercicios de intensidad moderada o alta.

Pacientes con hipertensión arterial, diabetes, colesterol elevado u obesidad.

Personas con antecedentes familiares de enfermedades cardiovasculares.

Quienes presentan dolor en el pecho, dificultad para respirar, palpitaciones o mareos durante el esfuerzo.

El cardiólogo advierte que muchas enfermedades cardiovasculares pueden evolucionar sin síntomas y manifestarse recién durante la actividad física.

“Muchas enfermedades cardiovasculares pueden desarrollarse de forma silenciosa y manifestarse recién durante un esfuerzo físico. Un chequeo permite identificar factores de riesgo, evaluar la condición del paciente y orientar el tipo de ejercicio más seguro para cada caso”, indica.

Recomendaciones para volver a hacer ejercicio

El especialista recomienda que el regreso a la actividad física sea gradual para permitir que el organismo se adapte nuevamente al esfuerzo.

Entre las principales recomendaciones figuran:

Iniciar con ejercicios de intensidad progresiva.

Respetar los tiempos de descanso y recuperación.

Mantener una adecuada hidratación.

Suspender el ejercicio y acudir al médico si aparecen dolor en el pecho, dificultad para respirar, mareos o palpitaciones.

La prevención es clave para cuidar el corazón

El doctor Dueñas destaca que una evaluación médica previa no busca impedir la práctica deportiva, sino garantizar que el ejercicio se realice de manera segura y de acuerdo con la condición de cada persona.

“Un chequeo previo no busca limitar la actividad física, sino garantizar que se realice de manera segura. La prevención sigue siendo la mejor estrategia para cuidar la salud cardiovascular y aprovechar todos los beneficios que ofrece el ejercicio”, concluye.