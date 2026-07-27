Un septuagenario perdió la vida tras ser arrollado por el conductor de un auto, en la avenida Tacna, en el distrito de Castilla.

El lamentable accidente de tránsito se registró a las 7 de la noche del último sábado a la altura de la cuadra 12 de la avenida Tacna de Castilla, a pocos metros de la fábrica de pota.

Según las primeras indagaciones policiales, la víctima identificada como Américo Cruz Vílchez Juárez (70 años) iba como pasajero a bordo de una motocicleta y, por causas que son de investigación, habría caído del vehículo cuando se encontraba en movimiento.

Desafortunadamente, el conductor del automóvil P4T-149, Juan Carlos Lozano Raymundo (39) que venía detrás no pudo frenar a tiempo para evitar atropellar al anciano y terminó arrollándolo.

Inmediatamente, el anciano fue auxiliado y trasladado de emergencia hacia una clínica particular, pero debido a la gravedad de heridas y contusiones, producto del accidente de tránsito, perdió la vida.

El cuerpo del anciano, quien es padre de familia, por disposición de la fiscalía, fue trasladado e internado en la morgue del Instituto de Medicina Legal de Piura para realizarle la necropsia de ley respectiva y determinar fehacientemente la causa de su deceso.

En tanto, se dispuso que se le realice el dosaje etílico al conductor del auto para determinar si había consumido bebidas alcohólicas.

De otro lado, un violento accidente se registró en la avenida Raúl Mata, cerca del grifo Ava, en circunstancias en que un pesado tráiler fue impactado por una motocicleta, donde una joven terminó con parte de su pierna destrozada.

Según las primeras informaciones, la joven iba como pasajero en la moto de placa de rodaje 7263-IP, la cual impactó con la parte lateral del tráiler de matrícula BZD-714. Desafortunadamente, su pierna llevó la peor parte y quedó tendida en medio de gritos de dolor, siendo evacuada de emergencia por agentes del Serenazgo de Veintiséis de Octubre al hospital más cercano.

Asimismo, en la misma avenida, a la altura del semáforo, un mototaxi fue impactado por una camioneta que los dejó abandonados, donde resultaron tres personas heridas.

Miembros del Serenazgo Municipal de Veintiséis de Octubre se hicieron presente en el lugar de los hechos para brindar los primeros auxilios.