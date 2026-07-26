El primer interés romántico de un hijo suele generar dudas entre los padres sobre cómo actuar y cuándo intervenir. Sin embargo, la psicóloga Rebeca Cahui, de la Universidad Católica Sedes Sapientiae (UCSS), señala que no existe una edad específica considerada “normal” para que aparezca el enamoramiento.

La especialista explica que el desarrollo afectivo depende de las experiencias individuales de cada adolescente y distingue diferencias entre la niñez y la adolescencia.

“En la niñez el interés suele ser una curiosidad o admiración. Los niños pueden preferir interactuar con un amigo específico por afinidad en hobbies o gustos, sin que esto implique atracción física”, indica.

En cambio, durante la adolescencia aparece un interés romántico más definido, acompañado de una mayor conciencia emocional, atracción física y capacidad para identificar preferencias afectivas.

Señales que pueden indicar un primer enamoramiento

Según Cahui, el enamoramiento suele reflejarse en cambios de comportamiento que los padres pueden identificar.

Entre las principales señales figuran:

Mayor preocupación por la apariencia física.

Conversaciones frecuentes sobre una persona en particular.

Búsqueda constante de oportunidades para verla.

Necesidad de mayor privacidad en el uso del celular y las redes sociales.

Planificación de encuentros para causar una buena impresión.

La especialista explica que, a diferencia de una amistad, el adolescente busca agradar a la persona que le interesa y dedica mayor tiempo a pensar en ella.

Riesgos en las relaciones y el entorno digital

El enamoramiento también puede exponer a los adolescentes a situaciones de riesgo. Cahui recuerda que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), millones de adolescentes experimentan violencia física o sexual en sus primeras relaciones antes de los 20 años.

En el ámbito digital, advierte sobre riesgos como:

Consumo excesivo de pornografía.

Influencia de consejos sin respaldo profesional en internet.

Intercambio de fotografías de contenido íntimo.

Asimismo, recomienda que los padres estén atentos a señales como el rechazo al contacto físico, disminución del rendimiento escolar, ausencias frecuentes a clases, cambios repentinos de amistades o actitudes defensivas al hablar sobre una relación.

La importancia de la confianza y el diálogo

Para la especialista, prohibir las relaciones no resulta la estrategia más efectiva. Considera que el acompañamiento debe basarse en la confianza y la comunicación constante.

“Si los padres recién se enteran cuando la relación ya se concretó, sí es necesario preocuparse e indagar qué está ocurriendo en el hogar que genera que este menor no haya conversado sobre esto cuando recién estaba sintiendo atracción”, afirma.

También sostiene que algunos adolescentes podrían buscar fuera del entorno familiar aquello que sienten que les falta en casa, como sentirse escuchados, valorados o comprendidos.

Por ello, recomienda que los padres promuevan el respeto mutuo mediante el ejemplo, negocien acuerdos en lugar de imponer reglas y mantengan espacios exclusivos para compartir en familia, aun cuando los hijos inicien una relación sentimental.

Cómo acompañar una decepción amorosa

La primera ruptura también representa un momento importante en el desarrollo emocional de los adolescentes.

En estos casos, Cahui aconseja ofrecer contención emocional antes que consejos inmediatos.

“Acompañar con afecto, abrazar y evitar dar consejos en el momento del llanto es clave”, señala.

Además, propone fomentar actividades como el voluntariado para fortalecer la autoestima, desarrollar valores y ayudar al adolescente a comprender que su bienestar no depende únicamente de una relación de pareja.

Finalmente, destaca que hablar abiertamente sobre sexualidad, enseñar el respeto por los límites personales y compartir experiencias familiares pueden contribuir a construir relaciones afectivas saludables.