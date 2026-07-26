La Coalición Por un Perú de Largo Aliento presentó el estudio de percepción “Prevalencia de silicosis y otras enfermedades respiratorias ocupacionales en los sectores industriales y extractivos del Perú”, elaborado por la consultora IMASEN.

La investigación recoge la opinión de profesionales de las áreas de seguridad y salud en el trabajo, recursos humanos y supervisión operativa de empresas vinculadas a sectores como minería, construcción, metalmecánica, abrasivos, vidrio y cemento.

Entre los principales resultados, el estudio señala que el 64% de las empresas encuestadas considera la exposición a polvo y agentes respirables como uno de los principales riesgos presentes en sus actividades.

Empresas reportan enfermedades respiratorias ocupacionales

Según el informe, las organizaciones participantes también identifican enfermedades respiratorias relacionadas con la exposición laboral.

La bronquitis fue el diagnóstico reportado con mayor frecuencia, seguida por la neumoconiosis o silicosis y el asma. Asimismo, el 61% de las empresas consultadas indicó haber identificado casos de silicosis dentro de su organización.

El presidente de la Sociedad Peruana de Neumología, José Luis Cabrera Rivero, sostuvo que la prevención debe ir más allá de la entrega de equipos de protección personal.

“La salud respiratoria de los trabajadores no puede seguir siendo abordada únicamente desde la entrega de equipos de protección personal. La prevención exige un sistema integral que combine equipos certificados, capacitación, uso adecuado y estándares técnicos claros”, afirmó.

Uso inadecuado de EPP y control ambiental

Uno de los hallazgos del estudio es que el 84% de las empresas encuestadas identifica el uso inadecuado o inconsistente de los equipos de protección personal (EPP) como un factor asociado a la aparición de enfermedades respiratorias ocupacionales.

Además, el 31% reportó la presencia de equipos falsificados o de baja calidad.

La investigación también advierte que las estrategias preventivas se concentran principalmente en la entrega de EPP, supervisión y capacitación, mientras que medidas técnicas como el monitoreo de sílice respirable, los sistemas de ventilación y el control del polvo tienen una menor implementación.

Impacto en la productividad y necesidad de regulación

El informe sostiene que las enfermedades respiratorias ocupacionales también afectan el desempeño de las organizaciones.

La disminución de la productividad fue señalada por el 67% de las empresas participantes y la pérdida de jornadas laborales por el 66%.

Asimismo, más de la mitad de los consultados consideró que la normativa vigente requiere mayor precisión para facilitar su aplicación en los centros de trabajo.

En esa línea, el 98% manifestó la necesidad de contar con lineamientos técnicos más específicos para prevenir la silicosis y gestionar la exposición a sílice respirable.

Para la Coalición Por un Perú de Largo Aliento, estos resultados muestran la necesidad de fortalecer tanto las medidas de prevención como las herramientas regulatorias para reducir el riesgo de enfermedades respiratorias ocupacionales.