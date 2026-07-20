Las máquinas de gimnasio permiten trabajar distintos grupos musculares, controlar mejor los movimientos y adaptar la intensidad del ejercicio al nivel de cada persona. Sin embargo, cometer algunos errores durante su uso puede disminuir la efectividad del entrenamiento e incrementar el riesgo de molestias físicas.

Ante este escenario, especialistas de Smart Fit identifican cuatro prácticas frecuentes que conviene evitar para aprovechar mejor cada sesión y entrenar de manera más segura y eficiente.

1. Comenzar a entrenar sin solicitar orientación

Las personas que ingresan por primera vez a un gimnasio suelen tener dudas sobre el funcionamiento de las máquinas, la carga adecuada o la organización de una rutina.

Por ello, los especialistas recomiendan solicitar orientación profesional y evitar replicar ejercicios vistos en redes sociales o sitios web, ya que cada rutina debe responder al nivel de condición física y a los objetivos de cada usuario. Smart Fit señala que sus usuarios pueden recibir apoyo de los profesores de sala y utilizar la plataforma Smart Fit Coach para acceder a rutinas y asesoría nutricional personalizadas.

2. No ajustar la máquina antes de utilizarla

El asiento, el respaldo y los distintos soportes deben adaptarse a la estatura y características físicas de cada persona.

Una configuración incorrecta puede alterar la postura, dificultar el movimiento y generar una ejecución menos eficiente. Antes de iniciar cada ejercicio se recomienda verificar que el recorrido sea cómodo y que las articulaciones queden correctamente alineadas con la máquina.

3. Elegir más peso del que se puede controlar

Levantar una carga excesiva no garantiza mejores resultados.

Cuando el peso supera la capacidad de control, es habitual perder la técnica, reducir el recorrido del movimiento o compensar con otras partes del cuerpo. La recomendación es utilizar una resistencia que permita completar las repeticiones con buena ejecución y aumentar la carga de manera progresiva.

4. Realizar los movimientos con rapidez o impulso

Ejecutar los ejercicios demasiado rápido disminuye el control sobre la carga y puede afectar la técnica.

Los especialistas recomiendan realizar cada repetición de forma pausada, tanto durante la fase de esfuerzo como en el retorno a la posición inicial, para favorecer un mejor trabajo muscular y reducir el riesgo de lesiones.

La técnica es clave para obtener mejores resultados

Smart Fit destaca que el progreso en el gimnasio no depende únicamente de levantar más peso, sino de entrenar con una técnica adecuada, control en los movimientos y equipos correctamente ajustados. Una orientación profesional y una rutina adaptada a cada persona permiten convertir las máquinas en una herramienta efectiva para avanzar de forma segura y constante.