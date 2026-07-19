El virus sincicial respiratorio (VSR) es una de las principales causas de bronquiolitis y hospitalización en bebés durante su primer año de vida. Frente a este escenario, especialistas en inmunización destacan que la vacunación durante el embarazo constituye la estrategia más efectiva para proteger a los recién nacidos durante sus primeros meses de vida.

El médico pediatra infectólogo argentino Roberto Debbag, vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Vacunología (SLV) y presidente del Comité de Vacunas de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica (SLIPE), explicó que la infección por VSR no solo provoca cuadros respiratorios agudos, sino que también puede dejar secuelas a largo plazo.

“El VSR produce enfermedad respiratoria durante el primer año de vida y se manifiesta principalmente como bronquiolitis, que muchas veces requiere hospitalización. Pero no solo genera un daño inmediato: algunos niños pueden quedar con asma, sibilancias recurrentes o secuelas respiratorias que afectan su función pulmonar durante el resto de su vida”, señaló.

La protección comienza antes del nacimiento

Según el especialista, la vacunación de la gestante permite transferir anticuerpos al bebé a través de la placenta, brindándole protección durante los primeros meses de vida, cuando es más vulnerable a desarrollar complicaciones por el virus.

Debbag indicó que esta estrategia permite prevenir más del 80 % de las hospitalizaciones por bronquiolitis o neumonía asociadas al VSR.

“Si la gestante no se vacuna, el bebé queda expuesto a un mayor riesgo de bronquiolitis y otras enfermedades respiratorias. En cambio, la vacunación previene más del 80 % de las hospitalizaciones por bronquiolitis o neumonía asociadas al VSR”, afirmó.

Especialista descarta riesgos por combinar vacunas

El infectólogo también precisó que no existe evidencia científica que demuestre que la aplicación simultánea de las vacunas recomendadas durante el embarazo represente un riesgo para la madre o el bebé.

Entre las inmunizaciones recomendadas durante la gestación figuran las vacunas contra la tos ferina, influenza, COVID-19 y el virus sincicial respiratorio, las cuales pueden administrarse siguiendo las indicaciones del personal de salud.

Perú incorporará la vacuna contra el VSR

Como parte de la ampliación del Esquema Nacional de Vacunación, el Ministerio de Salud (Minsa) incorporará la inmunización materna contra el virus sincicial respiratorio.

Con esta medida, el esquema nacional pasará de 18 a 23 inmunizaciones, fortaleciendo la prevención de enfermedades a lo largo del ciclo de vida y buscando reducir las hospitalizaciones y complicaciones respiratorias en los recién nacidos.

Para Debbag, la evidencia obtenida en otros países respalda esta estrategia preventiva.

“Los estudios muestran que ocho de cada diez niños nacidos de madres vacunadas durante el embarazo no requieren hospitalización por VSR. Son resultados respaldados por estudios de mundo real que confirman la efectividad de esta medida”, sostuvo.