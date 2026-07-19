Con la llegada de los cambios de temperatura, aumentan los casos de resfriados, gripe e infecciones respiratorias. Sin embargo, los especialistas recuerdan que la mayoría de estos cuadros son provocados por virus, por lo que el uso de antibióticos no solo resulta ineficaz, sino que también puede favorecer la resistencia bacteriana, considerada uno de los principales problemas de salud pública a nivel mundial.

De acuerdo con especialistas del Instituto Carrión, las variaciones bruscas de temperatura afectan los mecanismos naturales de defensa de las vías respiratorias. El aire frío puede resecar la mucosa de la nariz y la garganta, dificultando la acción de los cilios encargados de eliminar virus y otras partículas, mientras que la permanencia en espacios cerrados y poco ventilados facilita el contagio.

¿Por qué no se deben tomar antibióticos sin indicación médica?

La licenciada Sandy Jesseni Martínez, docente de Enfermería Técnica del Instituto Carrión, explicó que uno de los errores más frecuentes es recurrir a antibióticos para tratar enfermedades virales como el resfriado común o la influenza.

“Muchas personas creen que los antibióticos ayudan a curar cualquier infección respiratoria, pero la mayoría de los resfriados y la gripe son provocados por virus. Automedicarse no acelera la recuperación y puede generar que las bacterias se vuelvan resistentes, haciendo más difícil tratar futuras infecciones”, señaló.

La especialista recordó que los antibióticos únicamente son efectivos contra infecciones causadas por bacterias y deben ser prescritos por un profesional de la salud.

¿Cuáles son las infecciones respiratorias más frecuentes?

Entre las enfermedades respiratorias más comunes se encuentran:

Resfriado común.

Influenza (gripe).

Faringitis.

En algunos casos, especialmente en personas con mayor vulnerabilidad, estas infecciones pueden evolucionar hacia una neumonía, una enfermedad que requiere atención médica inmediata.

Señales de alarma para acudir al médico

Los especialistas recomiendan acudir a un establecimiento de salud si se presenta alguno de los siguientes síntomas:

Fiebre alta durante más de dos o tres días.

Dificultad para respirar o respiración acelerada.

Dolor en el pecho.

Labios o dedos con coloración morada.

Somnolencia excesiva o decaimiento intenso.

En niños, rechazo persistente de alimentos o líquidos.

Los grupos con mayor riesgo de sufrir complicaciones son los niños menores de cinco años, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas como asma, diabetes o afecciones cardiovasculares.

Recomendaciones para prevenir infecciones respiratorias

Para reducir el riesgo de contagio, el Instituto Carrión recomienda:

Mantener al día el esquema de vacunación.

Lavarse las manos con frecuencia.

Ventilar los ambientes cerrados.

Utilizar mascarilla en lugares con alta concentración de personas cuando sea necesario.

Llevar una alimentación saludable.

Mantener una adecuada hidratación.

Vestirse con ropa por capas para adaptarse a los cambios de temperatura.

“Las infecciones respiratorias pueden prevenirse con medidas sencillas. Además de evitar la automedicación, es importante estar atentos a los síntomas y acudir oportunamente a un establecimiento de salud cuando aparezcan señales de alarma, especialmente si se trata de personas con mayor riesgo de complicaciones”, concluyó Martínez.