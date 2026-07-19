Las condiciones climáticas durante el invierno en Perú han mostrado un comportamiento diferente al habitual. Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), en gran parte del litoral peruano las temperaturas del aire se mantendrán por encima de sus valores normales durante el invierno de 2026, alcanzando hasta 27 °C en algunos distritos de Lima Metropolitana.

Estos cambios no solo modifican las actividades diarias, sino también la forma en que la piel responde al ambiente. Las variaciones de temperatura, el viento, la humedad y la exposición a la radiación ultravioleta pueden alterar la barrera cutánea y favorecer la resequedad, la sensibilidad o la pérdida de hidratación.

Especialistas recomiendan adaptar la rutina de skincare

Diversas organizaciones dermatológicas señalan que los cambios estacionales hacen necesario ajustar los cuidados de la piel para preservar su equilibrio.

En ese contexto, Frederick Benhamron, gerente y fundador de NUA Perú, explicó que mantener la misma rutina durante todo el año puede no responder a las necesidades de la piel.

“Con frecuencia las personas mantienen la misma rutina de skincare durante todo el año, cuando la piel cambia constantemente según el ambiente. Adaptar los productos a las condiciones climáticas permite acompañar mejor sus necesidades y favorece a su estado óptimo”, señaló Benhamron.

El especialista indicó que una rutina adaptada puede contribuir a mantener la hidratación, fortalecer la barrera cutánea y reducir las molestias que generan los cambios bruscos de temperatura.

Cuatro recomendaciones para cuidar la piel durante el invierno

Los especialistas comparten cuatro medidas para mantener una piel saludable durante esta temporada:

Mantener una hidratación constante. Las variaciones de temperatura y humedad favorecen la pérdida de agua de la piel. El uso de productos hidratantes ayuda a conservar su equilibrio.

Las variaciones de temperatura y humedad favorecen la pérdida de agua de la piel. El uso de productos hidratantes ayuda a conservar su equilibrio. Elegir limpiadores suaves. Una limpieza excesiva o con productos agresivos puede eliminar los aceites naturales que protegen la piel y aumentar la resequedad.

Una limpieza excesiva o con productos agresivos puede eliminar los aceites naturales que protegen la piel y aumentar la resequedad. Usar protector solar todos los días. La radiación ultravioleta permanece presente incluso durante el invierno y en días nublados, por lo que la protección solar sigue siendo indispensable.

La radiación ultravioleta permanece presente incluso durante el invierno y en días nublados, por lo que la protección solar sigue siendo indispensable. Optar por cosmética natural. Los productos elaborados con ingredientes de origen vegetal pueden complementar la rutina diaria y contribuir a mantener la hidratación.

Cosmética natural como alternativa de cuidado

De acuerdo con NUA Perú, los productos elaborados con ingredientes de origen natural pueden adaptarse a las necesidades que genera el clima cambiante.

Entre ellos destacan los hidrolatos, utilizados para refrescar y tonificar la piel; los sérums faciales, orientados a reforzar la hidratación; y las cremas y bálsamos naturales, formulados para ayudar a proteger la piel frente a la resequedad, siempre considerando el tipo de piel y las condiciones ambientales.