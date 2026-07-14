Un bulto que aumenta de tamaño sin causar dolor o una molestia persistente cerca de una articulación pueden parecer problemas menores. Sin embargo, estos síntomas podrían ser las primeras manifestaciones de un sarcoma, un tipo de cáncer poco frecuente que puede originarse en los huesos o en tejidos blandos como músculos, tendones, nervios y vasos sanguíneos.

Debido a que sus primeras señales suelen pasar desapercibidas o confundirse con lesiones deportivas o dolores de crecimiento, muchos pacientes reciben el diagnóstico cuando la enfermedad ya se encuentra en etapas avanzadas.

Un cáncer poco frecuente, pero de alta complejidad

Los sarcomas representan alrededor del 7 % de los cánceres en niños y menos del 1 % de los casos en adultos, lo que convierte a esta enfermedad en un desafío para el diagnóstico y tratamiento, especialmente en la población pediátrica.

Existen más de 150 tipos de sarcomas, agrupados en dos grandes categorías:

Sarcomas de tejidos blandos.

Sarcomas óseos.

Los primeros pueden aparecer a cualquier edad, aunque son más frecuentes entre los 40 y 60 años. En cambio, los sarcomas óseos afectan principalmente a adolescentes durante las etapas de mayor crecimiento.

¿Cuáles son las señales de alerta?

Especialistas recomiendan prestar atención a síntomas que persisten o evolucionan con el tiempo, especialmente cuando no existe una causa aparente.

Entre las principales señales de alerta figuran:

Aparición de un bulto o masa que aumenta de tamaño.

Tumores ubicados en zonas profundas del cuerpo.

Dolor persistente en huesos o articulaciones, especialmente cerca de la rodilla.

Molestias que no mejoran con analgésicos comunes.

Hinchazón o aumento de volumen sin explicación.

“El sarcoma es un cáncer raro y justamente por eso muchas veces no se sospecha. Sus primeras manifestaciones pueden parecer inofensivas, lo que retrasa el diagnóstico y favorece que los pacientes lleguen en etapas más avanzadas”, explicó el Dr. Mauricio León Rivera, director de la Liga Contra el Cáncer y cirujano oncólogo de la Clínica Ricardo Palma.

El diagnóstico temprano mejora las posibilidades de tratamiento

El especialista enfatizó que el tiempo es un factor decisivo para el pronóstico de la enfermedad.

“Detectarlo de manera temprana marca la diferencia en el pronóstico y en las opciones terapéuticas”, indicó.

El diagnóstico se realiza mediante estudios de imágenes y se confirma con una biopsia del tejido afectado. Posteriormente, el tratamiento es definido por un equipo multidisciplinario y puede incluir cirugía, radioterapia y, en algunos casos, quimioterapia, dependiendo del tipo y estadio del tumor.

Día Internacional del Sarcoma busca generar conciencia

Cada 13 de julio se conmemora el Día Internacional del Sarcoma, una fecha destinada a sensibilizar sobre estos tumores poco frecuentes y promover el diagnóstico precoz.

Los especialistas recomiendan que padres, cuidadores y adultos consulten con un profesional de salud cuando detecten un bulto, hinchazón o dolor persistente que no desaparezca, evitando normalizar síntomas que podrían requerir una evaluación especializada.