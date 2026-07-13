Aunque muchas personas atribuyen el enrojecimiento ocular al uso prolongado de pantallas o a la falta de descanso, especialistas advierten que este síntoma también puede ser una señal del síndrome de ojo seco, una enfermedad multifactorial que altera la película lagrimal y puede afectar la salud visual.

En el marco del Mes de la Concientización sobre el Ojo Seco, Laboratorios Lansier informó que esta condición afecta, en promedio, al 34,6 % de la población mundial, según estudios citados por la empresa.

Además, el Estudio Internacional de Necesidades Insatisfechas en Síntomas, Tratamiento y Severidad del Ojo Seco (NESTS) señala que el 41 % de los pacientes reporta que la enfermedad impacta negativamente en su bienestar emocional, generando frustración y estrés.

Puede estar relacionado con enfermedades sistémicas

Según la información difundida por Laboratorios Lansier, el ojo seco recurrente también puede ser un indicador temprano de enfermedades autoinmunes y metabólicas.

Entre las asociaciones descritas en estudios clínicos figuran:

Artritis reumatoide y síndrome de Sjögren: hasta un 75 % de coincidencia con ojo seco moderado o severo.

hasta un de coincidencia con ojo seco moderado o severo. Trastornos tiroideos: hasta un 66,7 % .

hasta un . Diabetes: hasta un 50 % en pacientes con enfermedad de larga evolución y mal controlada.

La oftalmóloga Gabriela Quezada, asesora médica de Laboratorios Lansier, indicó que estos datos muestran la importancia de realizar una evaluación especializada cuando el enrojecimiento ocular es persistente.

“El ojo rojo persistente es la respuesta inflamatoria del ojo ante la falta de lágrima. Usar vasoconstrictores comunes solo genera un efecto rebote que retrasa un diagnóstico y un tratamiento oportuno de enfermedades reumatológicas o metabólicas que el paciente aún desconoce”, explicó.

La automedicación puede agravar los síntomas

El estudio NESTS también revela que más del 70 % de los pacientes recurre inicialmente a gotas oftálmicas de venta libre para aliviar el enrojecimiento.

De acuerdo con el informe, el 60 % de quienes se automedican manifiesta un empeoramiento de los síntomas.

La especialista advirtió que el uso indiscriminado de gotas descongestionantes puede ocultar la inflamación y retrasar el diagnóstico de enfermedades subyacentes.

Asimismo, señaló que los casos severos de ojo seco pueden evolucionar hacia queratitis o úlceras corneales, con riesgo de afectar la visión si no reciben tratamiento oportuno.

Avances en el tratamiento del ojo seco

La especialista explicó que actualmente el tratamiento no se limita al uso de lubricantes oculares convencionales.

Existen lágrimas artificiales de última generación formuladas con componentes como hialuronato de sodio y agentes osmoprotectores, que buscan restaurar la estabilidad de la película lagrimal y reducir la inflamación de la superficie ocular.

El tratamiento debe individualizarse según el tipo y la gravedad del ojo seco.

Cinco recomendaciones para cuidar la salud ocular

Laboratorios Lansier compartió las siguientes medidas preventivas: