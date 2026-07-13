Con la llegada del invierno, muchas familias vuelven a utilizar frazadas, colchas, edredones y almohadas que permanecieron almacenados durante varios meses. Sin embargo, hacerlo sin una limpieza o ventilación previa puede representar un riesgo para la salud.

En el marco del Día Mundial de la Alergia, el Hospital Nacional Cayetano Heredia, del Ministerio de Salud (Minsa), alertó que estos objetos pueden acumular ácaros, microorganismos microscópicos cuyos residuos pueden desencadenar alergias respiratorias e incluso agravar enfermedades pulmonares en personas sensibles.

El jefe del Departamento de Medicina del hospital, Danilo Salazar Ore, explicó que los ácaros encuentran en las frazadas, colchones, almohadas y colchas almacenadas un ambiente propicio para desarrollarse debido a la humedad y la oscuridad.

“Muchas personas sacan sus frazadas del clóset y las usan inmediatamente. Ese es un error frecuente. Lo recomendable es exponerlas al sol durante uno o dos días y, si es posible, lavarlas antes de volver a utilizarlas. El sol es el principal enemigo de los ácaros y ayuda a reducir significativamente el riesgo de alergias”, señaló el especialista.

Lee aquí: Cinco beneficios del Tai Chi para reducir el estrés y mejorar el bienestar físico y emocional

¿Qué síntomas pueden provocar los ácaros?

El médico explicó que la reacción alérgica no es causada por el ácaro en sí, sino por las partículas presentes en sus residuos, que se dispersan en el aire cuando se sacuden las prendas o la ropa de cama.

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran:

Estornudos constantes.

Congestión nasal.

Picazón en los ojos.

Tos persistente.

Dificultad para respirar.

Estas molestias pueden agravarse en personas con asma o rinitis alérgica, especialmente debido a la humedad y la contaminación ambiental características de Lima.

Los ácaros también se encuentran en otros objetos del hogar

El Hospital Nacional Cayetano Heredia advirtió que estos microorganismos no solo proliferan en la ropa de cama.

También pueden encontrarse en:

Alfombras.

Peluches.

Libros antiguos.

Revistas.

Papeles almacenados.

Habitaciones cerradas durante largos periodos.

En estos ambientes también pueden desarrollarse hongos y moho, aumentando el riesgo de enfermedades respiratorias.

Recomendaciones para prevenir alergias durante el invierno

El Ministerio de Salud recomendó adoptar medidas preventivas para disminuir la exposición a los alérgenos dentro del hogar, especialmente en niños y adultos mayores, quienes constituyen la población más vulnerable.

Entre las principales recomendaciones figuran:

Exponer al sol frazadas, colchas y almohadas durante uno o dos días antes de utilizarlas.

Lavar la ropa de cama antes de volver a usarla, cuando sea posible.

Mantener las habitaciones bien ventiladas.

Limpiar las superficies con paños húmedos para evitar levantar polvo.

Acudir al establecimiento de salud más cercano ante síntomas persistentes y evitar la automedicación.