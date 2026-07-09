El Seguro Social de Salud (EsSalud) informó que brindó 1 millón 207 mil atenciones por enfermedades alérgicas entre 2023 y junio de 2026, según datos de la Oficina de Inteligencia e Información Sanitaria.

Solo en lo que va de 2026 ya se registran 170 639 atenciones, mientras que durante 2025 se reportaron 357 817, la cifra anual más alta de los últimos años.

Las redes asistenciales con mayor número de consultas acumuladas fueron:

Rebagliati: 203 787 atenciones.

203 787 atenciones. Almenara: 133 163.

133 163. Sabogal: 130 631.

130 631. También destacan las redes de Arequipa y Lambayeque.

En el marco del Día Mundial de la Alergia, EsSalud señaló que estas cifras evidencian la necesidad de fortalecer el diagnóstico oportuno y el tratamiento especializado.

La rinitis alérgica lidera las consultas

El diagnóstico más frecuente fue la rinitis alérgica no especificada, con 375 241 casos registrados entre 2023 y junio de 2026.

Le siguen:

Alergia no especificada: 115 028 casos.

115 028 casos. Dermatitis alérgica de contacto: 100 763.

100 763. Urticaria alérgica: 53 499.

53 499. Otras formas de rinitis alérgica: más de 39 mil casos.

Estas enfermedades afectan la calidad de vida de miles de asegurados y, de no ser tratadas oportunamente, pueden derivar en complicaciones respiratorias.

Especialista destaca beneficios de la inmunoterapia

El doctor Kiars Themme Afán, especialista en Inmunología y Alergia del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, explicó que, aunque las alergias no tienen una cura definitiva, existe un tratamiento que puede modificar la evolución de la enfermedad.

“Las alergias pueden controlarse hasta en un 80 % mediante la inmunoterapia. A diferencia de los antihistamínicos, que solo alivian los síntomas temporalmente, este tratamiento actúa sobre la causa de la alergia y ayuda al organismo a desarrollar tolerancia al alérgeno”, indicó.

El especialista explicó que antes de iniciar el tratamiento se realiza el prick test, una prueba cutánea que identifica los alérgenos responsables de la reacción, como polvo, ácaros, humedad o determinados alimentos.

Con esos resultados, se diseña una inmunoterapia personalizada, que consiste en la administración diaria de gotas sublinguales durante aproximadamente tres años, con controles periódicos para evaluar la evolución del paciente.

Asimismo, precisó que las vacunas empleadas en este tratamiento son elaboradas por un equipo especializado de EsSalud.

¿Cómo diferenciar una alergia de un resfrío?

El alergólogo recomendó acudir al médico cuando los síntomas persistan, ya que muchas personas confunden una alergia con un resfrío común.

Entre los principales signos de alerta mencionó:

Estornudos frecuentes.

Congestión nasal persistente.

Picazón en la nariz.

Secreción nasal transparente.

“Un diagnóstico oportuno permite iniciar el tratamiento adecuado y evitar que la enfermedad progrese o se complique con otras afecciones, como el asma. La automedicación solo controla temporalmente los síntomas y retrasa el manejo adecuado”, enfatizó.

EsSalud recomendó evitar la automedicación y consultar con un especialista ante síntomas persistentes.